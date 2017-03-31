Malatya’da tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği projesi ile Yazıhan, Akçadağ, Arapgir, Doğanşehir, Arguvan, Yeşilyurt ilçelerde üretim sahaları kuruldu. Proje çalışması ile birlikte; Yazıhan Karaca Mahallesi, Yeşilyurt Şahnahan Mahallesi ve Akçadağ Yağmurlu Mahallesi’nde olmak üzere toplam 27 dekar alanda çörek otu dikimi yapıldı. Yine proje kapsamında Arguvan Karababa Mahallesi’nde, Akçadağ Kürecik Mahallesi ve Yeşilyurt Şahnahan Mahallesi’nde toplam 40 dekar alanda kimyon dikimi yapıldı.

PAZAR SIKINTISI YOK

Proje kapsamında Doğanşehir Sürgü Mahallesi’nde 2 dekarlık alanda ekinezya dikimi alanı hazırlanırken, Arapgir ilçesinde ise fesleğen tohum ekimi yapıldı. Akçadağ ilçesinde Çatalbahçe Mahallesi ile Yağmurlu Mahallesi’nde 4 bucuk dekarlık alanda kekik tohum ekimi yapıldı. Kuluncak ilçesinde Biçir ve Başören Mahallesi ile Akçadağ Yağmurlu Mahallesi 24 dekarlık alanda tıbbı nane ekiminin yapılması ile birlikte Malatya tıbbi bitkiler üretiminde söz sahibi olacak. Doğanşehir tıbbi ve aramotik bitki yetiştiricisi Mehmet Dağcı, projenin hayata geçmesi ile birlikte elde ettikleri ürünlerinin satışı konusunda pazar sıkıntısı yaşamadıklarını söyledi. Dağçı, “Malatya’nın gelecekte sadece kayısı ile değil yetiştirdiği tıbbi bitkilerler de kamuoyunda söz sahibi olacağını iddia ediyoruz. Elde ettiğimiz ürünlerin pazarlamasında sıkıntı yaşamıyoruz. Batıda bulunan fabrikalar bu ürünleri toprakta satın alıyor. Yapmış olduğumuz ürünün kalitesi için sadece emek veriyoruz” diye konuştu.







TAHİR ÖZÇELİK