MALATYA TESCİLLENİYOR

Fırat Kalkınma Ajansı koordinasyonunda 2016 yılında Coğrafi İşaret korumasına alınmak üzere başvurusu yapılan ürünlerden biri olan Malatya Hekimhan cevizinin tescil süresi, 15 Ağustos 2018 tarihinde 35 Sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yayınlanarak tamamlandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Malatya Valisi ve Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kaban, tescil sürecinin olumlu olarak sonuçlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Başvuru ve değerlendirme sürecine teknik yönden katkı sunan İnönü Üniversitesi’ne, Kayısı Araştırma İstasyon Müdürlüğüne, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Yeşilyurt İlçe Müdürlüklerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BANAZI KARASI ÜZÜMÜ…

Hekimhan Cevizinin tesciliyle Malatya kayısısı, Arapgir Köhnü üzümü, Arapgir mor reyhanı ve 2017’nin Aralık ayında yine Fırat Kalkınma Ajansı adına tescil edilen Malatya dalbastı kirazıyla birlikte toplamda 5 tescilin gerçekleşmiş olduğunu kaydeden Vali Kaban, mevcutta tescil bekleyen “Banazı Karası Üzümü” başvurusunun da kısa zamanda sonuçlanmasını umduğunu ifade etti.

18 ADET ÜRÜNÜN TESCİL İŞLEMİ BAŞLATILDI

Vali Kaban, ürünün ve üretildiği yörenin ülke çapında tanıtımını sağlayarak ticari değerinin arttırılmasına katkı sunan coğrafi işaret korumasının, orta ve uzun vadede ürünün ekonomik değerine ve Malatya’nın tanıtımına katkı sağlamasının beklediğini belirterek, şunları kaydetti:

“Bu bağlamda Fırat Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Malatya’nın coğrafi işaret için potansiyel teşkil eden ürünlerini değerlendirmek ve başvuru yapmak üzere 2014 Ocak-Mart ayları arasında çalışma başlatılmış, Malatya’da coğrafi işaret başvurusu için gerekli teknik ve bilimsel çalışmalar anlamında belli bir aşamaya gelmiş ürünlerden 3’ü için başvuru sürecine geçilmiş ve bugün itibari ile 2 ürünün tescili yapılmıştır. Bundan sonraki süreçte tescili yapılan ürünlerden daha fazla katma değer elde edilmesine yönelik üretim, işleme, paketleme, pazarlama aşamalarında ilgililerin bu farkındalıkla hareket etmesi önemlidir. Bu amaçla 26 Şubat 2018 tarihinde Valiliğimizde başkanlığımda tarafların katıldığı geniş katılımlı bir toplantı yapılarak ilimiz genelinde 18 adet ürünün tescil işlemi başlatılmıştır. Bir an önce sonuç alınması için çaba sarf edilmektedir. Bu vesileyle tüm paydaşlarımızı konuyu aynı hassasiyet ve işbirliği içinde sahiplenmeye davet ediyorum.”