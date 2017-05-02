Bazı kaynaklarda sadece Hakkari’de yetiştiği belirtilen ve bu sebeple halk arasında Şemdinli Lalesi olarak anılan ters lale Malatya’da da yetişiyor. Ziraat literatürlerine göre ise bu bitki Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Gaziantep, Elazığ, Tunceli, Muş, Adıyaman, Van, Şırnak, Bingöl, Bitlis, Siirt ve Hakkari'de yetişiyor.

Dünya üzerinde sadece Türkiye’de yetişen ters lale, yeterince desteklenmemesi ise çiçeğin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmasına neden oluyor.

FOTOĞRAFÇILARIN DİKKATİNİ ÇEKİYOR

Turizm açısından desteklenmesi beklenen ve tanıtımı çok az olan ters lale, özellikle ilkbaharda çiçek açıp sıcakların arttığı dönemde tükeniyor. Şu sıralar güzel rengi ve görüntüsüyle tepeleri süsleyen ters lale, turistlerin ve fotoğrafçıların da dikkatini çekiyor. Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nca koruma altına alınan bu çiçek, tüm dünyanın merakını cezbeden bir tür olarak da biliniyor.

TERS LALE EFSANESİ

Ters lalenin Turizm Bakanlığının bir internet sitesinde yer alan açıklamasında ise bu çiçeğin birçok din ve kültür için hüznün sembolü olduğu ve efsanelere konu olduğu belirtilerek, “Hıristiyan rivayetlerine göre; Hz. İsa’nın çarmıha gerilişine şahit olan Hz. Meryem’in gözyaşlarının düştüğü yerde ters lale yetişmeye başlamıştır. Müslüman söylencelerine göre; Hz. Hasan ve Hüseyin’in Kerbela’da katledilişlerinden dolayı ve başka bir efsaneye göre ise Ferhat’la Şirin adlı âşık bir çiftin birbirlerine kavuşamaması nedeniyle Ters Lale’nin boynu bükük, rengi kırmızıdır. Ters Lale, Anadolu topraklarının gördüğü büyük acıları efsaneleriyle özetlemektedir” şeklinde bilgilere yer veriliyor.

TEŞVİK VERİLMELİ

Bu anlamda, dikkat çeken özellikleriyle bilinen ters lalenin yetiştirilmesi için gerekli teşviklerin verilmesi gerektiğini belirten Venk Sokak sakinlerinden Ali Ercan, “Ters lale gerçekten çok güzel bir görüntüye sahip. Bazen turistler sırf bu çiçekleri görmek için tepelere çıkıyor. Şu sıralar da çiçek yeniden açıldı. Hatta biz evlerimize getirip bahçelerimizde bile yetiştiriyoruz. Bu çiçek için mutlaka teşviklerin verilmesi lazım” diye konuştu.









TAHİR ÖZÇELİK