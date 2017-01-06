Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, geçtiğimiz günlerde açıklanan TEOG sonuçlarını değerlendirdi. BUSABAH’a konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, TEOG sınavının sonuçlarının geçtiğimiz Salı günü açıklandığını söyledi.

Merkezi ortak sınavlarda Malatya’nın başarılı bir süreç geçirdiğini ifade eden Milli Eğitim Müdürü Tatlı, TEOG sınavlarına 12 bin öğrencinin girdiğini dile getirdi.

BU BAŞARILAR ÖNEMLİ

Sınavın hedefleri ölçüsünde gerçekleştiğini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Tatlı, şunları kaydetti:

“Ben öncelikle sınava katılan bütün çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum. Bunlar çocuklarımızın bireysel başarısıdır ve bu başarılar önemli. Hem özel okullarımızda hem de devlet okullarımızda TEOG sınavlarında ful yapan öğrencilerimiz var. Bunlar 120 sorunun 120’sini doğru yapan çocuklarımız. Genel başarı durumumuz Türkiye ortalamasının 4 puan üzerine yükseldi. İlçeler bazında 4 ilçemiz hariç bütün ilçelerimiz Türkiye ortalamasının üzerinde. Merkez 2 ilçemiz ve Yazıhan Türkiye ortalamasının çok üzerinde. Ayrıca Yazıhan il ortalamasının da üzerinde. Sınav hedeflerimiz ve çocukların hedefleri ölçüsünde gerçekleşti. İnşallah 2. dönem yapacağımız Merkezi Ortak Sınavda çocuklarımız eksikliklerini de tamamlayarak daha iyi sonuçlar elde edecekler. Onlar da, aileleri de, bizler de akademik yönü itibariyle hedeflerimize ulaşmış olacağız.”

MUTLU SARIGÜL