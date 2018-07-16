Malatya tek yürek oldu '15 Temmuz'

15 Temmuz gecesi hareketli saatler yaşayan şehirlerden biri de 2. Ordu Komutanlığının bulunduğu Malatya olmuştu. O karanlık gecede sokaklara dökülerek demokrasiden ve milli iradeden yana tavrını ortaya koyan Malatyalılar, o gece yaşanılanları unutmamak ve unutturmamak için 15 Temmuz’un 2. yıl dönümünde de sokaklara aktı.

Hükümet Meydanı’nı dolduran binlerce vatandaş, 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşunda bulunup dua etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından geçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile hain darbe girişimini lanetledi. Meydana kurulan dev ekranda 15 Temmuz ruhunu yansıtan belgeseller, fotoğraflar ve film gösterileri vatandaşların duygu dolu anlar yaşamasına sebep oldu. Ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması da canlı olarak aktarıldı.

Programda konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "O geceyi hatırlamak ve yad etmek için buradayız. Bir daha bu ülkede kardeşkanı akmasın diye bu meydanlardayız. Bir daha hainler kendi milletine silah doğrultmasın diye bu meydanlardayız. Onun için bu meydanı dolduran herkese selam olsun. Biz, bugün dünden çok daha güçlüyüz. Bugün yarınlarımıza daha umutla bakar olduk” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz’un alçakça bir girişim olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek, Türkiye’nin darbeler defterini artık kapattığını söyledi.

15 Temmuz gecesi demokrasinin ve milletin kazandığını aktaran Malatya Baro Başkanı Enver Han da, Türk Milletinin 15 Temmuz’da destan yazdığını dile getirdi.

15 Temmuz’da Türk milletinin sokaklara çıkarak ülkesine, ezanına bayrağına ve dinine sahip çıktığını ifade eden MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ise, vatandaşlara teşekkür etti.

Program Kur’an-ı Kerim tilaveti, dualar, şiirler ve müzik dinletisi ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Programa Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, Baro Başkanı Enver Han, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri, resmi kurum ve kuruluşların temsilcileri ile 15 Temmuz şehit aileleri katıldı.