Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
91445
ALTIN
211.129
DOLAR
5.4563
STERLİN
7.0190
EURO
6.1401

“Malatya tarihi bir ders verecek”

Yerel seçimlere ilişkin yorumda bulunan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, “Malatyalı, seçim günü tarihi bir ders verecek, buna da herkes hazırlıklı olsun” dedi.

“Malatya tarihi bir ders verecek”

Yerel seçimlere ilişkin yorumda bulunan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, “Malatyalı, seçim günü tarihi bir ders verecek, buna da herkes hazırlıklı olsun” dedi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 12:03
“Malatya tarihi bir ders verecek”

Yerel seçim startını veren MHP’de Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, esnaf ziyaretinde bulundu. Kuyumcular, Ayakkabıcılar ve Akpınar çarşısında esnafları ziyaret eden Fendoğlu, “Seçildiğim günden beri haftanın 3 günü Ankara’dayım, 4 günü Malatya’dayım. Esnafların sorununu mecliste gündeme getirdiğimiz gibi buradaki sorunları da alıp yukarı iletmeye çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Küçük ölçekli esnafın çok büyük sıkıntılarının olduğunu dile getiren Milletvekili Fendoğlu, “Bu sıkıntıların başında da ödeme sıkıntıları var. Çünkü günlük 3- 4 parça satış yapan bir esnafın, o dükkanı çevirip döndürmesi, giderlerini ödemesi çok zor. Ya kendi öz kaynaklarıyla dışarıdan takviye edecek ya da banka kredileriyle ama kara listeye düşmüş bir esnafın tekrar bankalardan veya KOSGEB’ten kredi çekmesi de çok zor. Bu sorunları not ettik, önümüzdeki günlerde inşallah TBMM’de bunu da gündeme getireceğiz” şeklinde konuştu.

“BIKKINLIK VAR”

Seçim çalışmalarını da değerlendiren Fendoğlu, Malatya’da henüz bir seçim havasının oluşmadığına da dikkat çekerek, “Bir bıkkınlık var, herkes geçim derdine düştüğü için seçim ikinci planda. İvedilikle ve öncelikle hayat standardını eski haline getirmezsek inanın zor günler bekliyor memleketi. Bizler de bir MHP mensubu olarak, milletvekili olarak bütün hemşerilerimin küçük orta ölçekli esnafların, sanayicinin sesi olup onların sesini de yukarıda dile getirmeye çalışacağım” ifadelerine yer verdi.

“DOĞANYOL’DAN BAŞLADIK…”

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerin herkesin beklediği gibi geçmeyeceğini vurgulayan Milletvekili Fendoğlu, şunları söyledi:

“Kadirşinas Malatyalı, o gün tarihi bir ders verecek, buna da herkes hazırlıklı olsun. Malatya, Malatyalılar tarafından yönetilecek. Eskisi gibi siyasi rant üzerinden aday olup da seçim kazanma adına bir yere varma bitti. Bugün itibariyle biz seçim startımızı verdik, Doğanyol’dan başladık. İlçelerimizde de aday adayları başvuruları çok fazla, en kısa zamanda da onları ilan edeceğiz. Genel merkezimizin takdiri neyse Malatya halkına da hep birlikte aday tanıtımında çıkaracağız. Ama Malatya emin olsun ki Malatya’da en iyi aday listesi MHP’den olacaktır, buna emin olsunlar. Geçmişte olduğu gibi milli şuura dayalı, Milliyetçi bir kökene dayanan kökleri Selçuklu’ya ulaşan bir Malatya tabi ki MHP’sini hak ettiği yere getirecektir.”

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yerel SeçimlerMHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal FendoğluSeçim Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milletvekili Fendoğlu Kuluncak’ı ziyaret etti
Milletvekili Fendoğlu Kuluncak’ı ziyaret etti
Kayısı fidanına ilgi yoğun
Kayısı fidanına ilgi yoğun
Startup Weekend kapılarını girişimci adaylara açtı
Startup Weekend kapılarını girişimci adaylara açtı
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim