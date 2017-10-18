18 Ekim 2017 Çarşamba

Malatya Tanıtım Günleri’ne KATILIM YÜKSEK OLDU

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 12-15 Ekim tarihleri arasında Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Malatya Tanıtım Günleri’ni değerlendirdi. Başkan Gürkan, Malatya Tanıtım Günleri’ne katılımın yüksek olduğunu söyledi.

17 Ekim 2017 Salı 12:39
Malatya Tanıtım Günleri’ne KATILIM YÜKSEK OLDU

  Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Malatya Tanıtım Günleri’ sona erdi. Malatya Tanıtım Günleri’ni değerlendiren Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, katılımın yüksek olduğuna dikkat çekti.

TANITIM PROGRAMLARI DEVAM EDECEK
  Gürkan, “Ortak paydamız Malatya. Malatya Tanıtım Günleri yoğun geçti. Perşembe günü başlayan Malatya Tanıtım Günleri’ne hafta sonu vatandaşların yoğun ilgisi de bunun en temel göstergesidir. Malatya’da gerek ilçe belediye başkanlıkları olsun, kaymakamlıklar, valilik olsun, büyükşehrimiz olsun, Sivil Toplum Kuruluşlarımız olsun, müteşebbislerimiz olsun, daha önce de Malatya Tanıtım Günleri’ne katıldık ama bu tanıtım günleri daha yoğun geçti. Demek ki Malatya insanı kendisini ifade ettiği ölçü içerisinde halka genişleyerek devam ediyor. Tabi bunun temel amacı Malatya’nın kültürünü, değerlerini, ürünlerini tanıtma noktasında bir nebze bir mesafe kastedebilmişsek ne mutlu bize diyorum. Netice itibariyle bu tanıtım programları devam edecek. Önümüzdeki 1-5 Kasım tarihleri arasında Malatya Tanıtım Günleri yapılacak. Yine Antalya YAPEX Fuarı’nda devam edecek. Netice itibariyle tanıtım günleri, Malatya’nın tarihini, kültürünü geleneklerini, göreneklerini, tarım ve sanayi ürünlerini tanıtma noktasında fırsat olduğu kanaatindeyim” diye konuştu.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahBATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN GÜRKAN

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