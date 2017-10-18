Ankara’da 4 gün süren Malatya Tanıtım Günlerini değerlendiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “İlçemizin tarihi ve turistik yerleri, sanayisi, turizmi, tarımsal ürünleri, yöresel mutfağını tanıtırken, belediyemizin yatırımları ve projeleri olmak üzere çalışmalarımızı misafirlerimize anlatma ve tanıtma imkanı bulduk" dedi.
16 Ekim 2017 Pazartesi 17:54
12-15 Ekim günleri arasında Ankara’daki Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşen Malatya Tanıtım Günlerinde açtıkları standın yoğun bir ziyaretçi akınına uğradığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Yeşilyurt’un sahip olduğu değerleri bir bütün halinde tanıtma fırsatı yakaladığımız Ankara’daki Malatya Tanıtım Günlerinde ilçemizi en iyi şekilde tanıttık, faydalı bir etkinlik oldu” dedi.
“Yeşilyurt gurbet değil”
Açtıkları standı ziyaret eden hemşehrilerini ‘Yeşilyurt Gurbet Değil’ temasıyla ağırladıklarını ifade eden Polat, “Gurbette sıla hasreti çeken vatandaşlarımızı sosyal sorumluluk projelerimiz arasında yer alan ‘ Yeşilyurt Gurbet Değil’ temasıyla misafir ettik. Hemşehrilerimize içerisinde Yeşilyurt’u anlatan kısa bilgilerin yer aldığı kartelelar ile Belediye hizmetlerimizi anlatan broşürler, dergi, gazete hediye ettik, böylelikle sıla hasretlerini az da olsa gidermeye çalıştık" şeklinde konuştu.
“STANDIMIZ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ”
Malatya’nın tüm yönleriyle görücüye çıktığı dört günlük organizasyonda Yeşilyurt Belediyesi olarak açtıkları standa gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Polat, “İlçemizin sahip olduğu tüm değerleri en iyi şekilde tanıtma fırsatı yakaladığımız Malatya Tanıtım Günlerinden açtığımız standımıza büyük ilgi gösteren değerli hemşehrilerimize ilçemizin yöresel mutfağından tandır ekmeği, bilgi, içli köfte, kiraz yaprağı sarması, kayısı, kiraz kurusu, pestil, yerli peynirimiz başta olmak üzere çeşitli ürünlerden ikram ettik. Belediyemiz Halk Oyunları ekibimizin yaptığı gösteriler ve oyunlarıyla renk kattı. İlçemizin yöresel özellikleri ve coğrafi güzellikleri hakkında ziyaretçilerimizi bilgilendirdik. Standımızı ziyaret eden vatandaşlarımız ile yerel ve ulusal medya kuruluşlarımızın temsilcilerine Yeşilyurt’u tüm yönleriyle tanıttık. Yeşilyurt Belediyesi olarak üç yıllık süre zarfı içerisinde ilçemizin büyümesini sağlayacak hizmetlerimizi ve yatırımlarımız hakkında detaylı bilgiler verdik. Başarılı ve faydalı bir etkinlik oldu. Malatya’nın bütün yönleriyle tanıtılmasını sağlayan bu önemli organizasyonda hem ilçemizi tanıttık, hem de belediye hizmetleri hakkında ayrıntılı bilgiler verme şansına sahip olduk" diye konuştu.
“Katılan ve organizasyona emek veren herkese teşekkürler ediyorum”
Malatya Tanıtım Günlerinin Malatyalılar arasında kaynaşma, tanışma ve dayanışma ruhuna önemli katkılar sunduğuna dikkat çeken Polat, “Malatya Valiliği ile Malatya Büyükşehir Belediyesine bu güzel ve faydalı etkinlikten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bakanlarımız, Siyasetçilerimiz, Bürokratlarımız, Müsteşarlarımız başta olmak üzere Ankara ve çevre illerden katılım gösteren değerli vatandaşlarımıza bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Sahip olduğumuz kültürel değerlerin yanı sıra, marka olmuş ürünlerimizin tanıtılması açısından elimizden gelen gayreti gösterdik. Dört gün süren etkinlik bütün yönleriyle dolu dolu geçti” şeklinde konuştu.
"Dayanışma ve kenetlenme ruhunun üst seviyeye çıktığı bir etkinlik"
Yeşilyurt Belediyesi olarak çok iyi bir sınav verdiklerini hatırlatan Polat, “Malatya Tanıtım Günleri için çalışan, koşturan ve mücadele eden, standımızda misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayan Başkan Yardımcılarımıza, Birim Müdürlerimize ve personellerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizlerde etkinlik boyunca standımızda misafirlerimizi ağırladık, diğer stantları ziyaret ettik. Malatya adına kenetlenme ve dayanışma ruhunun üst seviyeye çıktığı bir etkinlikte Malatya’nın en güzel şekilde tanıtılması için elimizden gelen gayreti gösterdik, bütün aşamalarıyla başarılı bir etkinlik oldu” dedi.
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