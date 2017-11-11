11 Kasım 2017 Cumartesi

Malatya Tanıtım Günleri sona erdi

MADEF tarafından İstanbul’da düzenlenen Malatya Tanıtım Günleri bu yıl ilk kez düzenlendi. Önceki gün sona eren etkinlik kapsamında açılan BUSABAH’ın standı ise yoğun ilgi gördü.

07 Kasım 2017 Salı 11:54
Malatya Tanıtım Günleri sona erdi

  1-5 Kasım tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Fuar Alanında gerçekleştirilen Malatya Tanıtım Günleri, deyim yerindeyse ziyaretçi akınına uğradı. Malatya Dernekler Federasyonu’nun (MADEF) organizasyonu ile gerçekleştirilen etkinlikte toplam 120 stant yer aldı. Bu yıl ilk kez düzenlenen etkinliğin açılış programı da renkli görüntülere sahne oldu. Açılışa katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve eşi Esra Tüfenkci, ziyaretçilere kuru kayısı ve kuru kiraz ikram etti.

BUSABAH’A ÖVGÜLER YAĞIYOR
  Malatya Tanıtım Günleri’ndeki BUSABAH’ın standı ise ziyaret akınına uğradı. Standı ziyaret eden vatandaşlar, BUSABAH’ın halkın sesi olduğunu belirterek, doğru ve güvenilir haberlerin yapıldığını belirttiler. Stant, yöneticiler, siyasiler ve vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. Ziyaret esnasında Malatya’nın sorunları konuşuldu, merak edilenler cevap buldu. Ayrıca BUSABAH’ın başarıları noktasında tebrikler yağdı.

BÖLGENİN EN İYİ GAZETESİ
  Diğer taraftan, standımızı ziyaret eden Malatya Dernekler Federasyonu (MADEF) Genel Başkanı Yılmaz Durmuş, “Malatya’dan arkadaşlarla konuştuğumuzda Malatya’da elle tutulur gazetelerden birinin BUSABAH gazetesi olduğunu söyledi. Ki, gazetenizin iyi bir gazete olduğunu biliyoruz. Bölgenin en iyi gazetelerinden. Malatya’dan buraya geldiniz, size çok teşekkür ediyoruz” sözlerini kaydetti.

MALATYALILAR HASRET GİDERDİ
  Öte yandan, Malatya Tanıtım Günleri’nde renkli görüntüler de oluştu. Halk oyunları ve Malatya ezgileri vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Etkinliğin son gününde ise ziyaretçiler neredeyse izdiham oluşturdu. Malatyalılar, etkinlik çerçevesinde memleket hasreti giderdiler. 











TÜRKAN YILDIZ
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatya Tanıtım Günleri

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