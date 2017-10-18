Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘ Malatya Tanıtım Günleri’ etkinliğine başta Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere İnönü Üniversitesi, ilçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşlar, oda ve STK temsilcileri ile özel sektör temsilcileri 50 dolayında stantla katıldı.

Malatya’nın bütün değerleriyle tanıtıldığı programda, adeta Ankara’da Malatya rüzgarı esti. Ziyaretçi izdihamının yaşandığı programa vatandaşların yanı sıra siyaset çi ve bürokratlar da yoğun ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından organize edilen etkinlikte, Malatya Büyükşehir Belediyesi etkin bir tanıtım yaptı. Büyükşehir Belediyesi standının yanı sıra, MASKİ, MABESEM, Kent Konseyi için ayrı ayrı stant açan Büyükşehir Belediyesi, bu stantlarda Malatya’nın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi ile yan kuruluşları tarafından yapılan yatırım ve hizmetler çeşitli materyallerle tanıtıldı. MABESEM ve Kent Konseyi stantlarında ise burada yapılan çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi standında ziyaretçilere başta kuru kayısı olmak üzere kayısı ürünleri ile tandır ekmeği ve diğer kuruyemişlerden ikram edildi.

Malatya ile ilçelerdeki tarihi ve doğal güzelliklerin yanı sıra kendine özgü değerleri açık alanda yapılan giydirmelerle ziyaretçilerin hizmetine sunulurken, kurulan ayrı bir çadırda ise Malatya yöresine ait yemek ve gıdaların satışı yapıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin de katılımıyla görkemli bir törenle açılışı yapılan Malatya Tanıtım Günleri’ni 4 gün boyunca önemli isimler de ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Meclis eski Başkan Vekili Nevzat Pakdil, Malatya eski milletvekili H.Cemal Akın, Malatya eski valilerinden Ulvi Saran, Halil İbrahim Daşöz, büyükelçiler, yazarlar ve daha birçok devlet, siyaset ve spor adamının ziyaret ettiği Tanıtım Günleri’nde Malatya’ya övgüler yağdı.

Malatya Tanıtım Günlerinin artık Ankara’nın klasiklerinden birisi olduğunu belirten Malatya eski Valisi Halil İbrahim Daşöz, tüm Malatyalılara selam gönderdi.

Malatya Tanıtım Günleri’ne heyecanla ve koşarak geldiklerini belirten Daşöz, Malatya’da büyük değişimler olduğunu da belirterek, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Öte yandan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır 2 gün boyunca ‘Malatya Tanıtım Günleri’ etkinliğine katılarak, gelen misafirleri karşılarken, ayrıca stantları gezerek, katılımcılar ve ziyaretçilerle sohbet etti.

İHA