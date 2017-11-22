TÜİK tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye'de 2016 yılında belediyelerin çektiği toplam su miktarı 5,8 milyar metreküptür. Bu suların 1 milyar metreküpü (yüzde 17,1'i) kaynaktan, 0,10 milyar metreküpü (yüzde 1,8'i) göl, gölet ve denizlerden, 0,55 milyar metreküpü (yüzde 9,5'i) akarsulardan, 2,62 milyar metreküpü (yüzde 44,8'i) barajlardan, 1,56 milyar metreküpü (yüzde 26,8'i) kuyulardan çekilmiştir. Malatya'da 2016 yılında belediyelerin çektiği toplam su miktarı 85,2 milyon metreküptür. Bu suların 82,1 milyon metreküpü (yüzde 96,4'ü) kaynaktan, 3,1 milyon metreküpü (yüzde 3,6) kuyulardan çekilmiştir. Malatya yüzde 96,4 kaynak suyu kullanım oranı ile 81 il içerisinde ilk sıradadır” denildi.

KİŞİ BAŞI ÇEKİLEN GÜNLÜK ORTALAMA SU MİKTARI

Açıklamanın devamında, “Türkiye'de 2016 yılında kişi başı çekilen günlük ortalama su miktarı 217 litre iken Malatya'da kişi başı çekilen günlük ortalama su miktarı 299 litre olarak gerçekleşmiştir. Türkiye'de su abonesi sayısı 2016 yılında 2014 yılına göre yüzde 6,9 artarak 27 486 201 kişiye ulaşmıştır. Dağıtılan su miktarı ise 2016 yılında 2014 yılına göre yüzde 10 artarak 3 732 875 169 metreküpe ulaşmıştır. Malatya'da su abonesi sayısı 2016 yılında 2014 yılına göre yüzde 13 artarak 276 769 kişiye ulaşmıştır. Dağıtılan su miktarı ise 2016 yılında 2014 yılına göre yüzde 80,2 artarak 40 875 805 metreküpe ulaşmıştır” ifadeleri kullanıldı.

HABER MERKEZİ