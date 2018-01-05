Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’ni (MÜSİAD) ziyaret etti.

Ziyarette konuşan MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, MASKİ’nin faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Özdemir, “MASKİ genel müdürlüğü olarak çok yoğun bir yıl geçerdik, görüldüğü gibi şu anda Malatya’da yağış yok, kış ayında olmamıza rağmen bahar havası yaşıyoruz. Bu durumda hemşerilerimize su sıkıntısı yaşatmamak için ciddi şekilde çalışıyoruz ve yaza doğru bir hazırlık yapıyoruz. Geçen yıl bu zamanlar biraz sıkıntı yaşamıştık onun sebebi de bir aya içerisinde yaklaşık 400-500 litre saniye suyun debisinin düşmesiydi 2 bin 400’lerden bin 900 seviyesine düşmüştü. Şu an yağış olmamasına rağmen çok şükür sıkıntı yaşamıyoruz. Bunun en önemlisi sebebi de su kayıplarını en aza indirmemiz. Son 3 yıl içerisinde 81 il belediye içerisinde su kaybını ez fazla azaltan il olduk” sözlerine yer verdi.

MASKİ’Yİ BAŞARILI BULDU

MÜSİAD Malatya Şube, Hüseyin Kalan da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Malatya’daki su ve kanalizasyon işlerinde bir şikayetimizin olmaması memnuniyetimizin olduğu anlamına geliyor. Bu başarıda başta genel müdürümüzün ve ekibin büyük başarısı var. Yaptıkları rakamsal yatırımları bunu görüyoruz, bunda sonra yapacağı çalışmalarda kendisini destekliyoruz” diye konuştu.

HABER MERKEZİ