05 Ocak 2018 Cuma

Malatya su kaybını en fazla azaltan il oldu

“Su kaybını en fazla azaltan il Malatya oldu.” Bu açıklama Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir’den geldi. Özdemir, “Son 3 yıl içerisinde 81 il belediye içerisinde su kaybını ez fazla azaltan il olduk” dedi.

05 Ocak 2018 Cuma 12:23
Malatya su kaybını en fazla azaltan il oldu

  Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’ni (MÜSİAD) ziyaret etti.

Ziyarette konuşan MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, MASKİ’nin faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Özdemir, “MASKİ genel müdürlüğü olarak çok yoğun bir yıl geçerdik, görüldüğü gibi şu anda Malatya’da yağış yok, kış ayında olmamıza rağmen bahar havası yaşıyoruz. Bu durumda hemşerilerimize su sıkıntısı yaşatmamak için ciddi şekilde çalışıyoruz ve yaza doğru bir hazırlık yapıyoruz. Geçen yıl bu zamanlar biraz sıkıntı yaşamıştık onun sebebi de bir aya içerisinde yaklaşık 400-500 litre saniye suyun debisinin düşmesiydi 2 bin 400’lerden bin 900 seviyesine düşmüştü. Şu an yağış olmamasına rağmen çok şükür sıkıntı yaşamıyoruz. Bunun en önemlisi sebebi de su kayıplarını en aza indirmemiz. Son 3 yıl içerisinde 81 il belediye içerisinde su kaybını ez fazla azaltan il olduk” sözlerine yer verdi.

MASKİ’Yİ BAŞARILI BULDU
  MÜSİAD Malatya Şube, Hüseyin Kalan da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Malatya’daki su ve kanalizasyon işlerinde bir şikayetimizin olmaması memnuniyetimizin olduğu anlamına geliyor. Bu başarıda başta genel müdürümüzün ve ekibin büyük başarısı var. Yaptıkları rakamsal yatırımları bunu görüyoruz, bunda sonra yapacağı çalışmalarda kendisini destekliyoruz” diye konuştu.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 02 Ocak 2018 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 30 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2018 © Copyright © by Busabah Malatya 2017