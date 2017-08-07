Malatya'da yapılan tesislerin açılış töreninde konuşan Tüfenkci, 15 Temmuz darbe girişiminde Malatya'nın ihanet edenlere yumruğunu indirdiğini söyleyerek, "Malatyalı kendi ülkesine kendi milletine ihanet edenlere karşı yumruğunu sert tuttu. Direnci ve mücadelesiyle darbenin seyrini değiştiren şehirlerden birisi oldu. 16 Nisan Referandumda da sandıkta gereken cevabı verdi. Artık bu ülkede millete rağmen bir şey olmasın, vesayet odakları bir daha söz sahibi olmasın diye cumhurbaşkanlığı hükumet sistemine 'evet' dedi. Sizin önderliğinizde AK Parti hükümetleri Türkiye’yi her alanda en az 3 kat büyüttü. Bir yandan demokrasiyi geliştirirken bir yandan ekonomiyi büyüttük" diye konuştu.

NE KADAR GURUR DUYSAK AZ

Malatyalılara seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, "Bugüne kadar Malatya her zaman dik durdu. Kendine hizmet edenin kadrini bildi. Bugüne kadar Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durmayı başarabildi. Özellikle 15 Temmuz’da hemşehrilerimin, ilk andan itibaren sokakları doldurması, bir ay süren nöbetlerde gece gündüz cadde ve sokaklarda nöbet tutması, hemşehrilerimizle ne kadar gurur duysak az olduğunu gösterdi" dedi.

ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Malatya Valisi Ali Kaban da, "Ülkemizin her köşesine nakşettiğiniz silinmez izlere ilave olarak, bugün açılışını yapacağınız tesislerle hem Malatya halkı devletimizden daha fazla istifade edebilecek hem de ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sunacaktır. Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi aziz halkımız Malatya’da tüm kesitleriyle kenetlenmiş, sarsılmaz bir irade ortaya koymuştur. Malatya’nın böyle menfur saldırılarla karşı karşıya kalmamak için vatan, milletin bekası uğuruna tüm dinamikleri ile çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

İHA