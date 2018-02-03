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''MALATYA, SİVAS'I HER BİR ŞEHRİMİZİ BİRBİRİNE DÜŞÜRMEK İSTEDİLER''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk milletinin, tarihinden aldığı dersle ve tecrübesiyle dünyada yaşananlara, Arakan'dan Filistin'e kadar dini, inancı, kimliği ve rengi ne olursa olsun dünyada yaşanan zulümlere yardım elini uzattığını söyledi. 

''MALATYA, SİVAS'I HER BİR ŞEHRİMİZİ BİRBİRİNE DÜŞÜRMEK İSTEDİLER''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk milletinin, tarihinden aldığı dersle ve tecrübesiyle dünyada yaşananlara, Arakan'dan Filistin'e kadar dini, inancı, kimliği ve rengi ne olursa olsun dünyada yaşanan zulümlere yardım elini uzattığını söyledi. 

busabahmalatya
busabahmalatya
03 Şubat 2018 Cumartesi 18:09
''MALATYA, SİVAS'I HER BİR ŞEHRİMİZİ BİRBİRİNE DÜŞÜRMEK İSTEDİLER''

Bakan Soylu, AK Parti Kütahya 5. Gençlik İl Kolları Başkanlığı'nın 5. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Genel Kurulda yaptığı konuşmada Soylu, birilerinin hala Türk milletinin hayalleri, umutları ve ideallerini haykırmasını istemediğini belirterek, "Tam 300 yıldır bu milleti gerilemeye mahkum ettiler, savaşlar, ekonomik krizler, terör ve anarşiyle. Bizi birbirimize düşürerek, hiç hak etmediğimiz bir şekilde ayrıştırmaya çalışarak, kah değerlerimize saldırdılar, kah zengin ve güçlü olmamızı istemediler. Ürktüler, ahlakımızdan, medeniyetimizden, anne babalarımızın bize öğrettiklerinden, Ertuğrul Gazi, Osmangazi, Orhangazi'nin bize bıraktığı emanetlerden, Mimar Sinan'ın yaptıklarıyla bütün dünyayı kendine hayran bırakan o emanetlerin bizi şekillendirmesinden, Mevlana'nın, Hacı Bayram-ı Veli'nin bize bıraktığı emanetlerden. Ürktüler, 'Acaba istediğimiz gibi dünyayı idare edemeyiz de Anadolu'dan yükselen bu ışık, ateş, aydınlık, bizim dünyaya anlattığımız masalları ters düz eder mi?' Diye hepsi ürktü ve korktu. Allah'a hamd olsun, 300 yılık boynu büküklüğümüzü, 300 yıldır bu topraklarda Karlofça'dan itibaren bize yaşattıklarını ve bizi bu topraklarda sanki parya gibi görecek o durumlarını şiddetle, silahla değil reyle, sandıkla ve demokrasiyle liderimiz Recep Tayyip Erdoğan sayesinde ters düz ettik. Biz, 21. yüzyıla iyi başladık. Allah'a hamd olsun bundan 200 yıl önce Süveyş Kanalı'nda, Don ve Volga arasında bize yaptırmadıklarını bugün bizim ülkemiz, milletimiz gerçekleştirmektedir. Biz Marmaray ve Avrasya'yı yaparak sadece Marmara Denizi'nin altından Avrupa'dan Anadolu'ya insanların geçmesini sağlamıyoruz. Biz sadece bir inşaat, alt geçit yapmadık. Biz başka bir şey yaptık, 200 yıl önce bize 'yapamazsınız' dediklerini bütün dünyaya nasıl yaptığımızı gösterdik ve bütün dünyada ay yıldızlı bayrağımızı salladık" diye konuştu.


Türkiye'de insanların birbirine düşürülmek istendiğini ifade eden Bakan Soylu, "Şehitleri, Kahramanmaraş, Çorum, Malatya, Sivas'ı her bir şehrimizi birbirine düşürmek istediler. Kişi başına 2 bin dolarlık gelir seviyesinde kalalım istediler ve 'Ancak 2 bin dolarlık kişi başına gelir seviyesindeki bir Türkiye'yi idare edebiliriz.' dediler. 'Etrafındaki coğrafyayı ateş çemberine çeviririz.' dediler. Bir taraftan belki de bu coğrafyanın en büyük zenginliği sayılan İpek Yolu'nu modernleştirmemizi istemediler. Enerjinin Anadolu coğrafyası üzerinden bütün dünyaya gönderilmesini istemediler. Bizim genç nüfusumuzu kendilerinin istedikleri gibi kullandılar" ifadelerini kullandı. 

İHA

Son Güncelleme: 03.02.2018 18:24
Anahtar Kelimeler:
Malatya SivasTürk Milletiİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
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