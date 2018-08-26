Malatya Şeker Fabrikası’na 2 yeni makine

2018-2019 pancar alım ve şeker üretim kampanyası hakkında bilgiler veren Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, Malatya Şeker Fabrikası’na 2 şeker üretim makinesi aldıklarını ve mevcut 7 makineyi söktüklerini belirtti. BUSABAH gazetesine konuşan Başkan Murat, önemli açıklamalarda bulundu.

2018-2019 pancar alım ve şeker üretim kampanyasının açılışını 15 Eylül gibi yapacaklarını ifade eden Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, planlamalarının bu şekilde olduğunu söyledi.

Bu yıl yurtdışından 2 büyük makine geldi. Buraya büyük bir yatırım yapıldı. Bu ayın içerisinde kampanyayı başlatırdık ama bu yeni gelen makinelerin montajı devam ediyor. Almanya’da bir heyet gelecek ve makineler hakkında eğitim verecek ve kullanım esnasında arkadaşlarımızı bilgilendirecekler. Bu nedenle kapmayanın açılışını 9’uncu ayın 15’ine yetiştiririz diye düşünüyorum.

BİZE BÜYÜK KATKISI OLACAK

Malatya Şeker Fabrikası’na 2 yeni şeker üretim makinesi aldıklarını belirten Başkan Murat, “Bu makineler şeker üreten, şeker imal eden makineler. 7 tane santra fiş dediğimiz makinelerimiz vardı. 7 makineyi söktük ve aldığımız bu 2 makine 7 makinenin görevini görecek. Bu makineler hem enerji tasarrufu yapacak hem su sarfiyatını asgariye indiriyor hem de şekerin kalitesini yüzde 100 artırıyor. Üretim sezon aşamasında kendi enerjimizi kendimiz üretiyoruz. Bizim tribünlerimiz biraz sıkıntılıydı. Aldığımız 2 makine bu yönden de bize büyük bir katkı sağlayacak. Bu makinler çok az enerji tüketiyor. Bu makineler maliyetleri çok çok asgariye indirecek ve bize büyük bir katkısı olacak” şeklinde konuştu.

YAZIHAN PANCAR YÖNÜNDEN ÇOK İYİ

Pancarı nereden temin edeceklerini de açıklayan Başkan Murat, “Bu yıl Yazıhan’a 22 bin dönüm pancar ektik. Yazıhan pancar yönünden çok iyi. Hem düşük maliyetli pancar hem kaliteli ve şeker oranı çok yüksek pancar olacak. Boztepe Barajı’nın faaliyete geçmesiyle o bölgede pancar bakımından iyi bir potansiyel var. Önümüzdeki dönem Yazıhan’da 30-40 bin dönüm pancar ekimi planlıyoruz. Biz Yazıhan’da 120 ila 150 bin ton arası bir pancar bekliyoruz. Bu yıl Kangal bölgesinde münavebe uygulanması nedeniyle pancar alımı düştü. 40-50 bin civarında kadar da Kangal’dan 50 bin Urfa Bozova’dan, 100 bin ton Maraş’tan, 20 bin ton Akçadağ’dan pancar bekliyoruz. Toplamda 330 bin ton işlenecek pancarımız olur diye düşünüyorum” diye konuştu.