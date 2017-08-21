Malatya Şeker Fabrikası’nın 2017-2018 yılı pancar alım kampanyasının 25 Ağustos tarihinde başlayacağı bildirildi. 520 bin ton pancar ekiminin beklendiği kampanya döneminde rekoltenin tam anlamıyla gerçekleşmesi durumunda 450 bin ton civarında pancarın işlenerek 60 bin ton şeker üretimi ve 150 bin ton küspe elde edilecek.

Kampanya hakkında bilgi veren Şeker İş Sendikası Şube Başkanı Nuri Murat, Malatya Şeker Fabrikası olarak, bu yıl 61’inci yıl üretim kampanyası başlatacaklarını belirterek, "Türkiye’de ilk bu yıl yeni şekeri Malatya Şeker Fabrikası üretecek. Bu sene yaklaşık 60 bin ton şeker üretimi hedefliyoruz. Rekolte dediğimiz şekilde 520 bin ton olarak gerçekleşirse, bunun 450 bin tonunu işlersek, 60 bin ton şeker üretimi hedefliyoruz. 27 Ağustos’ta resmen pancar işlemeye başlayacağız ve 7-24 saat satışımız devam edecek" diye konuştu. Bu yıl küspe ambalajlama ünitesi kurduklarını ifade eden Murat, "Türk Şeker’e ait fabrikalar içinde bu yıl ilk kez Malatya Şeker Fabrikası'na küspe ambalajlama ünitesini kurduk çiftçide alacağımız küspeyi ambalajlı bir hale getirip satacağız" dedi.

Fabrikanın en büyük problemin eleman yetersizliği olduğunu belirten Murat, "Bu sıkıntı giderildiği takdirde Türk Şeker'in önünde hiçbir engel kalmayacak ve Türk Şeker uzun yıllar istihdam ve katkı değer sağlayacaktır. Geçici işçi sorunu bir kangren haline geldi Türk Şeker'de yaklaşık 2 bin 600 kişi ve Malatya Şeker Fabrikası'nda 115 arkadaşımız var bunlar kadro verilirse yerine gelecek olan arkadaşlarımızla birlikte sektörün en büyük sıkıntısı çözülmüş olur" şeklinde konuştu.

İHA