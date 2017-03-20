Geçtiğimiz cuma günü Bitlis merkezde bir kaza yaşandı. Özel Harekat Polisi Feyzullah Köse'nin içinde bulunduğu sürücüsü belli olmayan otomobil, kar kürüme aracı ile çarpıştı. Kazada Feyzullah Köse kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit polisin Malatya merkezde yaşayan ailesine acı haber emniyet görevlileri tarafından iletildi. Sağlık görevlilerinin de hazır bulunduğu baba ocağında acı haberi alan aile, sinir krizleri geçirdi.

26 YAŞINDA…

26 yaşındaki şehit Feyzullah Köse için Bitlis'te tören düzenlendi. Bitlis’te Özel Harekat Şube Müdürlüğü önünde düzenlenen tören, yoğun kar yağışı altında yapıldı. Bitlis Vali Yardımcıları Kamil Güzel ve Murat Kütük ile İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Gezer, kurum amirleri, polis memurları, korucular ve vatandaşların katıldığı tören, Feyzullah Köse’nin öz geçmişinin okunmasıyla başladı. Törende Bitlis Emniyet Müdürü Fatih Kaya’nın konuşmasından sonra, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani tarafından cenaze namazı kıldırıldı ve dualar okundu. Köse’nin cenazesi memleketi Malatya’ya uğurlandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit Özel Harekat Polisi Feyzullah Köse için dün memleketi Malatya’da öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından şehit Feyzullah Köse Şehir Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

DAHA ÇOK GENÇTİN

Cenaze töreninde şehit polisin ailesi Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin ablası Nezahat Çelebi kardeşinin tabutuna sarılarak, "Seni böyle tabutlar içinde beklemiyorduk, seni daha evlendirecektik. Sen daha çok gençtin" diyeağıt yaktı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Özel Harekat Polisi Feyzullah Köse’nin cenazesi dualar eşliğinde Malatya Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

SELAHATTİN BAYRAK