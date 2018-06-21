Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 26°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
95057
ALTIN
192.694
DOLAR
4.7244
STERLİN
6.2562
EURO
5.4834

Malatya şehidini son yolculuğuna uğurladı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Aliseydi Özdemir memleketi Malatya’da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. 

Malatya şehidini son yolculuğuna uğurladı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Aliseydi Özdemir memleketi Malatya’da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. 

21 Haziran 2018 Perşembe 16:40
Malatya şehidini son yolculuğuna uğurladı

Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Aliseydi Özdemir için Malatya Şehir Mezarlığı'nda öğle namazı sonrası askeri cenaze töreni düzenlendi. Binlerce vatandaşın katıldığı törende Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asıl Kocaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, milletvekilleri, siyasi parti il başkanları, milletvekili adayları, resmi kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. 
Şehidin babası Zekeriya Özdemir ile annesi Emine Özdemir güçlükle ayakta durabilirken, uzun süre Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. 
Öğle namazı sonrası il Müftüsü Ümit Çimen tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası şehidin naaşı askeri bando eşliğinde Garnizon Şehitliğine götürüldü. Tekbirler eşliğinde mezarlığa götürülen şehidin naaşı daha sonra burada yapılan saygı atışı sonrası gözyaşları arasında defnedildi. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaŞEHİTCenaze Töreni
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Enver Kiraz'dan açıklama...
Enver Kiraz'dan açıklama...
Genç öğretmen ve babası son yolculuklarına uğurlandı
Genç öğretmen ve babası son yolculuklarına uğurlandı
Ermeni Meselesi ve Gerçekleri Konferansı yapıldı
Ermeni Meselesi ve Gerçekleri Konferansı yapıldı

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim