Malatya’da geçtiğimiz Cuma günü organize edilen ‘Kan Ver, Can Ver’ organizasyonunda kan bağışı seferberliğine binlerce kişi destek olmuştu. Bu organizasyonda bir günde toplam 672 ünite kan bağışı yapıldı. Daha önce 501 ünite olan rekoru, bu organizasyonla 672’ye taşındı.

STOKLARDA SIKINTI VARDI

Konu hakkında açıklama yapan Malatya Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Hakan Yılmaz, “Yaklaşık 10-15 gün önce tüm Türkiye’deki kan stokumuzda bir sıkıntı vardı. Genel Başkanımızın da ülke çapında bir acil durum çağrısı vardı. Tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de bu çağrıya pozitif yönde katımlar oldu. Hem bireysel anlamda hem de kurumsal anlamda katılımlar sağlandı. Bunlar arasında en ciddi katılım sağ olsun Büyükşehir Belediyemizden geldi” dedi.

EN FAZLA KAN BAĞIŞI 501’Dİ

Bunun Malatya’nın yeni rekorunu kırdığını söyleyen, Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Hakan Yılmaz “Daha önce Malatya’da bir günde en fazla kan bağışı 501’di. Bu rakam Cuma günü yapılan kan bağışında 672 ile egale edildi ve Malatya tarihinde 1 günde en fazla kan bağışı yapıldı. Havanın iyi olduğu zamanlarda biz gerekli kanı toplayabiliyoruz ama bu mevsimde havalar soğukken bu seviyelere ulaşmak zordu ve biz gerekliği bağışı alabildik. Bu, gerçekten bizi çok mutlu etti. Bu yüzden o gün bize kan bağışı yapan bütün bağışçılarımıza, bu organizasyonla toplumun tüm dinamiklerini harekete geçiren Büyükşehir Belediyemize ve personellerine ayrıca teşekkür ediyorum”diye konuştu.

KAN BAĞIŞI ACİL DEĞİL SÜREKLİ BİR İHTİYAÇTIR

Müdür Hakan Yılmaz, “Bizim ‘Kan bağışı acil değil sürekli bir ihtiyaçtır’ diye sürekli söylediğimiz sözümüz var. Bir defada 672 litre kanı aldığımız zaman ihtiyaçlarımız bitmiyor, çünkü bizim yarın da, ertesi gün de kan bağışına ihtiyacımız var. Bizim en fazla ulaşmak istediğimiz nokta düzenli kan bağışlarına ulaşmak. Bunun için de 18-65 yaş arası herhangi ciddi problemi olmaya vatandaşlarımızı kan bağış merkezimize bekliyoruz. Her kan bağış noktamızda doktorlarımız bulunuyor hemşireler tarafından kan ölçümleri yapıldıktan sonra, doktor arkadaşlarımız doldurulan formları ve kan ölçümlerini kontrol edip ona göre alım yapıyoruz. Bağış yapacak olanlar müsterih olsunlar her türlü sorunları görevlilerimize sorabilirler” sözlerini kaydetti.

15 GÜNDE 2 BİN 243 ÜNİTE KAN TOPLADIK

Aktif olarak antibiyotik kullananlardan, kalplerine stent takılmış olanlardan, insülin kullanan şeker hastalarından, son bir yıl içerisinde ameliyat olanlardan kan alınmadığını belirten Dr. Hakan Yılmaz, “Normalde ocak ayları içerisinde en fazla kan alınan yıl geçen yılın, yani 2016 yılının ocak ayında bin 831 ünite kan bağışı almıştık. Şu an içinde bulunduğumuz Ocak ayında, 15 gün geçmesine rağmen bu kampanyanın da etlisiyle 2 bin 243 ünite kan topladık. Buda vatandaşlarımızın ne kadar duyarlı olduğunu gösteriyor. Şunu da tekrar belirteyim bizim düzenli bağışçılara ihtiyacımız var. Türkiye genelinde günlük 7 bin ünite kana ihtiyacımız var. Bu yüzden depomuzun sağlam olması gerekiyor” dedi.

BAĞIŞÇILARIMIZ BU AYLARDA DÜŞÜYOR

Yaz, kış demeden ameliyatlar devam ettiği için kan ihtiyacının da devam etmesi gerektiğini belirten Dr. Yılmaz, “Genel olarak en fazla kan bağışı aldığımız noktalar meydanlar, hava soğuk olduğu içinde bazı yerlere kan bağış çadırlarımızı koyamıyoruz ve bağışçılarımız da bu aylarda düşüyor. Bu yüzden kış aylarında daha fazla sıkıntı çekiyoruz. Sıkıntı sadece Malatya’da olduğu zaman diğer illerden transfer edebiliyoruz ama sıkıntı Türkiye genelinde olduğu zaman ilimizin de ihtiyacını karşılayamıyoruz ve hiç istemediğimiz sonuçlara varıyor. Hastamıza ‘git 3 kişi bul gel’ demek zorunda kalıyoruz” ifadelerini kullandı.

42 GÜN MÜDDETİ VAR

Geçtiğimi ay ihtiyaçlara, yüzde 92 oranında cevap verebildiklerini, bu ay ise yüzde 100’e ulaşacaklarını düşündüğünü söyleyen Müdür Yılmaz,“ Kan miadı olan bir ürün. Haftalarca, yıllarca saklayamıyoruz, belli bir süre geçtikten sonra kan içinde deformasyonlar olduğu için 42 gün müddeti var. Çok şükür ki biz daha miadı dolduğu için bir imha yapmadık. Çok sık bir sirkülâsyonumuz var. Bu yüzden her gün düzenli kan bağışına ihtiyacımız var” diye konuştu.

ERKEKLER 3 AYDA BİR, KADINLAR 4 AYDA BİR KAN VEREBİLİR

Erkeklerin 3 ayda bir kadınların da 4 ayda bir kan verebildiğini belirten Yılmaz, “Vatandaşımız bizim bir aracı olduğumuzu bilsinler. Biz burada kanı hazırlayıp kendi aracımızla, personelimizle hastalarımıza tamamen ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Malatya’daki vatandaşlarımız da, hasta ve hasta yakınlarının mağdur olmaması adına düzenli olarak iyilik yapıp kan bağışın da bulunsunlar. Haftanın her günü eski belediyemizin olduğu yerde aracımız var, merkezimiz var; havalar ısınınca da çadırlarımızı kurmaya devam edeceğiz. Bunların dışında kurum ve kuruluşlar, fabrikalar bu kampanyaya destek olmak istiyorlarsa bizimle irtibata geçsinler. Birlikte organizasyonlar düzenleyelim” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL