Malatya protokolü vatandaşlarla bayramlaştı

Malatya Valiliği’nin öncülüğünde, Büyükşehir başta olmak üzere tüm ilçe belediyeleri, resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile resmi bayramlaşma töreni düzenlendi.

Düzenlenen programa Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Vali Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu ile resmi kurumların müdürleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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