12 Mayıs 2017 Cuma

Malatya polisinden Narko-Sokak uygulaması

Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Narko-Sokak uygulaması kapsamında umuma açık iş yerleri ve şahıslar üzerinde yapılan kontrollerde 477 şahıs sorgulanırken 3 şahıs yakalandı.

12 Mayıs 2017 Cuma 12:21
Malatya polisinden Narko-Sokak uygulaması
  Konuyla ilgili Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinden yürütülen Narko-Sokak uygulaması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü organizesinde KOM Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin katılımıyla 08.05.2017 tarihinde ilimiz Fahri Kayahan Bulvarı, Kanal boyu Caddesi, Hürriyet Parkı, Halep Caddesi ve Mücelli Caddelerinde bulunan umuma açık iş yerleri ve şahısların üzerinde 18 ekip, 65 personel ve 1 dedektör köpeği ile yapılan kontroller sonucu 477 şahıs sorgulanmış, aranan 3 şahıs yakalanmış, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş, 53 iş yeri de kontrol edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
İHA
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