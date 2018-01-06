06 Ocak 2018 Cumartesi

Malatya polisinden huzur uygulaması

Türkiye genelinde eş zamanlı huzur operasyonu yapıldı. 81 ilde yapılan huzur operasyonu Malatya’da da uygulandı. Operasyon kapsamında Malatya’da Aranan 21 kişi yakalandı, 598 araç kontrol edildi,18 araç sürücüsüne toplam 9 bin 590 TL para cezası kesildi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 10:55
Malatya polisinden huzur uygulaması

Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğünce, Malatya il merkezinde ve ilçelerinde 18.30-23.00 saatleri arasında yapılan genel güvenlik ve asayiş uygulamasına  toplam 158 ekip, 810 personel ve 2 dedektör köpek görev aldı.

 “5109 ŞAHIS İNCELENDİ”
Malatya il emniyet müdürlüğünden konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “Yapılan uygulamada toplam5 bin 109 şahıs incelenmiş,172 umuma açık yer/iş yeri denetlenmiş, 4 işyeri ile ilgili cezai işlem uygulanmış, 21 aranan şahıs yakalanmış,2 tabanca,  29 adet mermi ele geçirilmiş,5 şahsa adli-idari işlem yapılmış,598 araç kontrol edilmiş,18 araç sürücüsüne toplam 9590 TL cezai işlem uygulanmıştır” denildi.

HABER MERKEZİ

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