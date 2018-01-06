Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğünce, Malatya il merkezinde ve ilçelerinde 18.30-23.00 saatleri arasında yapılan genel güvenlik ve asayiş uygulamasına toplam 158 ekip, 810 personel ve 2 dedektör köpek görev aldı.

“5109 ŞAHIS İNCELENDİ”

Malatya il emniyet müdürlüğünden konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “Yapılan uygulamada toplam5 bin 109 şahıs incelenmiş,172 umuma açık yer/iş yeri denetlenmiş, 4 işyeri ile ilgili cezai işlem uygulanmış, 21 aranan şahıs yakalanmış,2 tabanca, 29 adet mermi ele geçirilmiş,5 şahsa adli-idari işlem yapılmış,598 araç kontrol edilmiş,18 araç sürücüsüne toplam 9590 TL cezai işlem uygulanmıştır” denildi.

HABER MERKEZİ