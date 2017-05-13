Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinden yürütülen Narko-Sokak uygulaması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü organizesinde KOM Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin katılımıyla Fahri Kayahan Bulvarı, Kanalboyu Caddesi, Hürriyet Parkı, Halep Caddesi ve Mücelli Caddesi’nde bulunan umuma açık iş yerlerinde denetim yaptı.

18 EKİP KATILDI

18 ekip, 65 personel ve 1 dedektör köpeği ile yapılan kontroller sonucu 477 şahıs sorgulandı. Ekipler aranan 3 şahsı yakalarken, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. KOM Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler toplamda 53 işyeri kontrol edildi.

HABER MERKEZİ