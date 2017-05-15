15 Mayıs 2017 Pazartesi

Malatya Park'tan Anneler Günü hediyesi

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinde Anneler Günü nedeniyle düzenlenen kampanya sonucu 3 kadına tek taş pırlanta yüzük hediye edildi.

15 Mayıs 2017 Pazartesi 12:09
Malatya Park'tan Anneler Günü hediyesi
  1-14 mayıs tarihleri arasında düzenlenen kampanyada Malatya Parktan alışveriş yaparak çekilişe katılan ilk 3 kadın pırlanta yüzük kazanırken talihliler hediyelerini düzenlenen törenle aldı. Malatya Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Kavuk’un da katıldığı törende Lale Dalkaya, Nuray Hatun ve Gülçin Bulam'a hediyeleri teslim edilirken talihliler hediyelerden dolayı AVM yönetimine teşekkür etti.
İHA
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