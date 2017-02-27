MÜŞTERİYE MÜJDELİ HABERİ İLETTİ

Çekiliş programında ilk olarak büyük ödül olan otomobil talihlisi belirlendi. Noter eşliğinde yapılan çekiliş ile son model jip Gülendam Altukulaç adlı Malatya Park müşterisine çıktı. Ünlü sunucu İpek Tanrıyar telefonla ulaştığı talihli müşteriye müjdeli haberi iletti. Çekilişlerin ardından ünlü oyuncu ve şarkıcı Cem Belevi hayranlarıyla buluştu. ‘Alışamıyorum’ adlı şarkısıyla büyük çıkış yakalayan genç sanatçı, hareketli şarkılarıyla hayranlarını coşturdu. Hayranlarından yoğun ilgi gören genç sanatçı, Malatya’ya ilk kez geldiğini belirterek Malatya Park’ta konser vermekten son derece mutlu olduğunu söyledi. Mini konserin ardından Cem Belevi hayranlarının sorularını yanıtladı ve bol bol fotoğraf çektirdi.(İHA)