MALATYA NÖBET TUTTU

15 Temmuz Demokrasi Nöbeti ve Şehitleri Anma programları ülke genelinde olduğu gibi Malatya’da da yapıldı. Demokrasi zaferinin ikinci yıl dönümünde Battalgazi’nin torunları demokrasi nöbeti tuttu. Malatya yeniden destan yazdı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden iki yıl geçti. Demokrasi zaferinin yıl dönümünde ülke genelinde olduğu gibi Malatya’da da şehitler anıldı, demokrasi nöbetleri yeniden tutuldu. Battalgazi’nin torunları darbe girişimi gecesinde gösterdikleri kahramanlık ile adlarından söz ettirmeye de devam ediyor.

MALATYA TEK SES, TEK YÜREK

15 Temmuz Demokrasi Nöbeti ve Şehitleri Anma programının 2. yıl dönümünde Türkiye’nin genelinde olduğu gibi Malatya da tek ses, tek yürek oldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti ve Şehitleri Anma programında Malatyalılar, 15 Temmuz Millet Meydanı’nı hınca hınç doldurarak, tüm dünyaya biriz, tekiz, birliğiz mesajı verdiler.

15 Temmuz Millet Meydanı'nda gerçekleştirilen programa, Vali Ali Kaban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı; Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İnönü Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca başta olmak üzere il protokolü, STK temsilcileri ve on binlerce Malatyalı katıldı.

15 Temmuz Millet Meydanı’nda mehteran gösterileri, Gurup Dergah, Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başlayan programda protokol konuşmaları yapıldı.

UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Ülkemizin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için, memleketimizin bekası için çok güzel bir duruş ve direniş sergiledik. Ülkemizin üzerinde emelleri olanların emellerini boşa çıkarttık. Bu tür oluşumları emellerini boşa çıkartmak için de çok mesafe almak ve çaba göstermek zorundayız. Biz 15 Temmuz gecesi yaşananları unutmadık, unutturmayacağız” dedi.

TÜRK MİLLETİ TARİHİNE ŞANLI BİR SAYFA DAHA EKLEDİ

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “15 Temmuz Türk tarihinde önemli bir noktadır. 15 Temmuz’da Türk milleti tarihine şanlı bir sayfa ve kahramanlık destanını ekledi. Bu memleketin üzerinde hesabı olanlara, bu memleketin aleyhine düşüncesi olanlara öyle bir ders verdi ki, bu memleketin insanı ile Türk milleti ile oynanamayacağını ifade etti. 15 Temmuz’un amacı, Türk milletini kardeş kavgasına gömerek, uzun yılar sürebilecek bir kardeş kavgasına yol açmaktı. Ama milletimizin kahramanlığı ve sağduyusu 15 Temmuz darbe girişimini püskürtmeye yetti. Bir daha böyle olaylara yeltenmek isteyen iç ve dış mihraklara öyle bir ders verdik ki bir daha böyle olayları akıllarının ucuna bile getiremeyecekler ” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, “15 Temmuz bir destandır, 15 Temmuz bu milletin hainlere karşı dışarıdan yönetilen kökü dışarıda olan, emperyalist güçlerin emrinde olan, ama içimize sinmiş bir grubun bu millete karşı darbe teşebbüsüne bu milletin destanıdır, başarı destanıdır. Rabbim bize bir daha 15 Temmuz’u yaşatmasın. Fakat bu milletin yazmış olduğu bu destan artık dünya siyasi tarihine girmiş ve bugünden sonra sadece bu ülkede değil dünyanın her neresinde olursa olsun, darbe teşebbüsünde bulunmak isteyenlere milletin darbeye karşı darbe yapmasını hesaplayacaklardır. Bu millet, milletin silahlarını millete karşı doğrultan, millete karşı bu silahları kullanan, aslında asker olmayan, ama asker kıyafetindeki o hainlere karşı o gece ayağa kalktı ve meydanları doldurdu” sözlerini kaydetti.

ALLAH O GÜNLERİ BU MİLLETE BİR DAHA YAŞATMASIN

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, “Allah bir daha o günleri bu millete yaşatmasın. O hainlere bir daha böyle bir şeye cesaret edemeyeceklerini gösterdiniz. Biz şehitlerimiz sayesinde bugün burada rahat oturuyoruz. Hepinizin katkısı var. Hepinizden Allah razı olsun. Ama şehitlerimizin katkısını hiç birimiz küçümseyemeyiz. Onlar canlarını feda ettiler bu millet için. Bizlerde feda etmeye hazırız. Ama şahadet onlara nasip oldu. Allah bir daha o günleri göstermesin, yaşatmasın. Ama teşebbüs edeceklere de nasıl bir cevap vereceğimizi çok iyi gördüler” ifadelerini kaydetti.

251 VATANDAŞ KANLARINI CANLARINI VATAN İÇİN VERDİ

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı da konuşmasında, “Malatyalı kardeşlerime o gün göstermiş oldukları o cesaretten dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Malatyalı binlerce kardeşim vatanına, bayrağına ve devletine sahip çıkmak için çok kısa bir süre içerisinde sokaklara inmiştir. Malatya her zaman vatanına, milletine sahip çıkmış bir ildir. Bu vatan için 251 kardeşimiz kanlarını canlarını vatan için verdiler. Hiçbir şehidimizin yakını şunu söylemedi, ‘Benim bir yakının oradan tesadüfen geçerken vefat etti’ diyen bir kişi yoktu” sözlerine yer verdi.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise, “Bu sadece bir darbe girişimi değildi, Türkiye’nin parçalanması, kardeşin kardeşe düşürülmesi için Türkiye’ye karşı kurulmuş büyük bir tuzaktı. Bunun figüranları dinimizi kullandılar, ailelerimizi kullandılar. Bundan sonraki süreçte de bu tür girişimler hangi grup adı altında olursa olsun daha şiddetli bir şekilde karşısında duracağız. Birçok kurumu kirletmeye çalıştılar. Yıllarca, onlarca yıl sinsice devletin her kademesine sızdılar. Şuanda birer birer ayıklanmaya çalışılıyor. Biz o gün o gece, çok hızlı bir şekilde tedbir alarak onlara adım attırmadık. İlk gece Malatyalıların ayağa kalkması, darbecilerin planlarını bozdu. Çünkü Malatya onlar için 2. veya 3. önemli ildi. Malatya’da o gece sokaklar kilitlenmişti. Bizler bütün alanları, bütün çıkışları araçlar ile kapatmıştık. Havaalanında darbe girişimcileri için uçak kaldırmalarını pistleri kapatarak önlemiştik. Bütün Malatyalılara bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

SİVİL DİRENİŞ

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de yaptığı konuşmada, “2 yıl önce sadece Malatya’da değil, bütün Türkiye’de uzun bir gece vardı. Karanlık bir gece vardı, o gün hainler iş başındaydı, o gün bu millete ihanet edenlerin gecesiydi. Ama o gece bir de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile meydanları dolduran, dünyada sivil direniş nedir, diye sorulduğunda gösteren bir Türkiye vardı, bir Malatya vardı. O gün siz imanınızla, siz direnişinizle o tanklara, toplara, tüfeklere dur dediniz ve milletin zaferiyle sonuçlanacak bir mücadeleyi verdiniz” dedi.

ZAFERİN OLDUĞU GÜN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da yaptığı konuşmada, “15 Temmuz; darbe girişimini önleyen ve tanklara, gökten yağan mermilere, bombalara göğsünü siper eden kahramanların, milli iradenin zafer günü olarak anılacaktır. 15 Temmuz, milli iradenin zaferinin olduğu gündür. Türkiye’nin üzerinde oynanan birçok oyun vardı. Birçok terör örgütü ve uluslararası güçler ülkemize saldırıyordu. 40 yıl boyunca Türkiye’nin kılcal damarlarına kadar haince, sinsice sızan FETÖ terör örgütünü, dini suiistimal ederek, dini duyguları istismar ederek vatan için devlet için mücadele edenlere kurşun sıkmış ve tüm dünyanın lanetlediği bir terör örgütü haline gelmiştir. Mazlumların lanetlediği bir örgüt haline gelmiştir. Uluslararası güçler FETÖ’yü piyon olarak kullanmış 15 Temmuz gecesi Türkiye’nin üzerinde oyunlarını oynamak istemişlerdi. 30 gün boyunca milletimiz meydanları doldurdu, vatan, demokrasi ve bayrak nöbetindeydi. 15 Temmuzda sokağa çıkan ilk il Malatya’dır bundan dolayı Malatya destan yazmıştır. Malatya 30 gün boyunca bu meydanları hiç boşaltmadı. Milletimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde alçak FETÖ terör örgütüne karşı dimdik durdu. 251 şehidimizi rahmetle anıyorum, gazilerimizi şükranla anıyorum. Onlar bu vatan için canlarını siper etti ve milli beraberliğimizi sağladılar. İnşallah size hizmet etmeye, Malatya’ya ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. 15 Temmuz’da destan yazan Malatyalılara bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Son olarak konuşan Vali Ali Kaban ise, “15 Temmuz’u birincisi bir hain darbe olarak nitelendirebiliriz. Bir diğeri de milli iradenin zaferi olarak görebiliriz. 15 Temmuz, milletin kendi seçtiği liderine ve bütün kadrolarına sahip çıkması anlamında milli iradenin bir zaferidir” dedi.

Yapılan protokol konuşmalarının ardından 15 Temmuz Milet Meydanı’ndaki program Gurup Destan, Hacı Gürkan’ın şiir dinletisi ve Mustafa Yıldızdoğan konseri ile sona erdi.