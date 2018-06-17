Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 20°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94541
ALTIN
194.542
DOLAR
4.7355
STERLİN
6.2809
EURO
5.5009

Malatya'nın yaş kayısısına yoğun ilgi

Malatya’nın dünyaca meşhur olan ve 2 hafta önce tezgahlara inen yaş kayısı yoğun ilgi görüyor. Kayısılar, kutularla Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor. 

Malatya'nın yaş kayısısına yoğun ilgi

Malatya’nın dünyaca meşhur olan ve 2 hafta önce tezgahlara inen yaş kayısı yoğun ilgi görüyor. Kayısılar, kutularla Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor. 

17 Haziran 2018 Pazar 17:56
Malatya'nın yaş kayısısına yoğun ilgi

Malatya'da yaklaşık 2 hafta önce tezgahlarda satılmaya başlanan kayısıların kilosu 2 ile 3 lira arasında alıcı buluyor. Kabaaşı ve Hasanbey cinsi kayısı ağaçlarından elde edilen yaş kayısılar, yoğun ilgi görüyor. 
Sebze ve Meyve pazarında manavlık yapan Mustafa Kayaalp, Malatya'da ilgi gören yaş kayısıya Türkiye'nin çok farklı illerinden de talep olduğunu belirtti. İl dışından gelen kayısı taleplerinin kutulara konularak karşılandığını belirten Kayaalp, "Genelde hasanbey ve kabaaşı cinsi yaş kayısılar tercih ediliyor. Görünümü ve büyüklüğü iyi. Kayısılar, kutulara konularak paketleniyor ve il dışına gönderiliyor" diye konuştu. 
Turgut Karadağ ise kutulanan kayısılar 1 gün içerisinde ulaşılabilecek yerlere gönderebildiklerini ifade ederek, "Narin bir meyve olan yaş kayısı ertesi gün gönderileceği yere ulaşırsa daha değer buluyor. 2-3 gün sonra ulaşacak yerlere pek gönderilmiyor" dedi. Karadağ, kutularla hediyelik olarak gönderdikleri yaş kayısının kilosunun 2 ile 3,5 lira arasında satıldığını vurguladı. 
Öte yandan kurutmalık kayısılar ise Temmuz ayında hasat ediliyor. 

busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 17.06.2018 18:27
Anahtar Kelimeler:
Yaş KayısıMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gürkan: “Hamam müzesi yapılması isabetli bir karar”
Gürkan: “Hamam müzesi yapılması isabetli bir karar”
Malatyalı Şehit Kılınç bayramda unutulmadı
Malatyalı Şehit Kılınç bayramda unutulmadı
101 yaşındaki asırlık nine Erdoğan'ı görmek istiyor
101 yaşındaki asırlık nine Erdoğan'ı görmek istiyor

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim