Mutlu olmak bir il için birçok kriter isteyebiliyor. Yaşam standartlarının iyi olması, eğitim durumları, kentin altyapı durumu bile mutluluk oranlarını etkileyebiliyor. Öte yandan, bireylerin kendi yaşamları ve çevresiyle olan ilişkisi de bununla doğru orantılı…

MALATYA’NIN ORANI

Türkiye’de illerin mutluluk oranları farklılık gösterebiliyor. Bu kapsamda yapılan bir araştırmaya göre, Malatya en mutsuz iller arasında 13. sırada bulunuyor. Yine Malatya’nın mutsuzların il nüfusuna oranı 14,58 şeklinde ifade ediliyor.

EN SONN SIRADA…

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yaptığı ''Yaşam Memnuniyet Araştırması'' sonucunda verilen bilgilere göre, en mutsuz illerde en son sırada ise Diyarbakır var. Diyarbakır’ı, Tunceli ve Şanlıurfa izliyor. Listenin sonunda da Isparta ve Bolu bulunuyor.

TÜRKAN YILDIZ