Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya ziyareti için hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişi sevinçle karşılanırken, vatandaşlar ise beklenti içerisinde girdi. Biz de Malatyalıların sıkıntılarını ve beklentilerini haberimizde derledik…

SU SIKINTISI

Malatya’nın ciddi bir içme suyu ve sulama suyu sıkıntısı bulunuyor. En son Sarıçiçek Yaylası’nda hayvanların telef olduğunun iddia edilmesinden sonra kamuoyu bu konudaki sıkıntılarını daha çok dile getirdi. Öte yandan kent genelinde her kış su kesintileri oluyor, her yaz da kuraklık baş gösteriyor. Su bulamayan vatandaşlar, ekinlerini kanalizasyon suyu ile suluyor. Ona da ceza yağıyor. Malatyalılar bu konuyla ilgili illallah etmiş durumda olduklarını belirtiyorlar.

BİTMEYEN ÇALIŞMALAR

Kentte belediyelerin başlattığı ve bir türlü bitmeyen çalışmalar vatandaşın canına tak etmiş durumda. Trafik sıkıntısı, elektrik-su kesintileri, engellilerin çektiği sıkıntılar ve daha birçok şey… Esnafın çalışmalardan dolayı mağdur duruma düşmesi ise aylardan beridir manşetlerden düşmüyor.

YEŞİL KALMADI

Başkanlar tarım alanlarının 1 metrekaresini bile imara açmadığını söyleseler de resmi rakamlar bunu göstermiyor. Yeşil Malatya olarak bilinen Malatya’da kavurucu sıcakların hakim olduğu şu günlerde gölgesinde dinlenecek bir ağaç zor bulunuyor. Ayrıca Kanalboyu’nda telef edilen ağaçlar, halen kamuoyunun kanayan yarası…

İLÇELERİN SIKINTILARI

Birçok ilçede sıkıntıların giderilmesi noktasında çalışma yapılsa da, halen çok ilkel yöntemlerle hayatını idame ettiren yerler bulunuyor. Vatandaşlar bu konuda şikayetlerini dile getiriyor. Özellikle yol-ulaşım konusunda ve içme suyu noktasında sıkıntıların olduğu dile getiriliyor.

TABİ Kİ KAYISI…

Kayısının AB Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alması kayısı üreticisini umutlandırdı. Öte yandan üretici halen verdiği emeklerin karşılığını alamıyor. Malatya Şire Pazarı’nda kime dokunulsa bin ah işitiliyor. Üretici kayısıdan istediğini alamayınca ortaya hoş olmayan görüntüler de çıkıyor. Ne kadar kabul edilmese de kayısı ayaklar altında…

TRAFİK SIKINTISI

Malatya’da özellikle bazı noktalarda ciddi trafik sıkıntıları bulunuyor. Sanayi esnafının bu konudaki sıkıntısı dillere pelesenk olmuş durumda. Malatyalılar bu konuya da değinilmesini istiyor.

Bu ve bunun gibi birçok konuda sıkıntılar varken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya’ya gelmesi ise vatandaşları elbette umutlandırıyor.

TÜRKAN YILDIZ