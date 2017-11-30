30 Kasım 2017 Perşembe

Malatya Mutfağı Antalya’da görücüye çıktı

Malatya yemek kültürü ile öne çıkan kentlerden biri. Malatya mutfağı Antalya’da da tanıtıldı.

30 Kasım 2017 Perşembe 12:10
Malatya Mutfağı Antalya’da görücüye çıktı

Kepez Belediyesi, Anadolu Birliği ve El Ele Konfederasyonun birlikte gerçekleştireceği Anadolu Renkleri 1. Akdeniz Festivali'ne Malatya’ da katıldı. 

ARAPGİR YEMEKLERİ
  25 Kasım’da başlayıp 3 Aralık’a kadar Antalya Dokuma Park'ta sürecek olan Anadolu Renkleri 1. Akdeniz Festivali'nde Malatya mutfağı da görücüye çıktı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde, Türkiye'nin farklı illerinin yöresel lezzetlerinin tanıtımı yapılıyor. Dokuz gün sürecek olan festivalde, Arapgir’in zengin mutfak kültürü ve yöresel yemeklerinin de tanıtımı yapıldı.

Arapgir’in lezzetlerinin büyük bir beğeni ile karşılandığı festival kapsamında açılan stantları gezen vatandaşlar, festival ile Türkiye'nin farklı lezzetlerini tattıklarını, stantlarda daha önce görmedikleri ürünlerin de yer aldığını kaydetti.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatya Mutfağı

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