Günlük yaşantıda severek tüketilen, mevsiminin dışında donduruculardan çıkartılıp salatalarda, pilavlarda ve çeşitli şekillerde tüketilen mısırın faydaları da oldukça çok.

KALP KRİZİ RİSKİNİ AZALTIR

Aktarların ve uzmanların belirttiği üzere, mısır; yüksek kolesterolü düşürürken, içindeki lifler kolesterol ile karaciğerden safraya bağlanıyor. Önemli metabolik süreçleri üretiyor. Ayrıca kalp krizi riskini yüzde 10 düşürüyor.

Mısırda bol miktarda magnezyum bulunuyor. İçerisindeki magnezyum ise derin bir iç çekmeyi sağlar ve nefes almayı rahatlatıyor. Mısır ayrıca vücuttaki oksijen dağılımını iyileştiriyor.

KANSERLE SAVAŞIR

Akciğer kanseri riskini azaltan mısır, neredeyse yüzde 27’ye yakın oranda bir azalma gerçekleştiriyor. Ayrıca sindirim sistemine de fayda sağlayarak, kolon kanserini de önlemeye yardımcı oluyor.

Sayısız faydası olan mısır, kanser ve solunum dışında gözlere, beyne de iyi geliyor. Anemiyi engelliyor. Hamile kalmak isteyenler için de gereken folatı içeren mısır ayrıca bağırsak geçişini düzenliyor ve iyileştiriyor. Bunun yanında mısır, ishalin birkaç saat içerisinde durmasına yardımcı oluyor.

BU SENE MISIR AZ

Bu anlamda Malatya’da pazarlarda baş köşede yerini alan mısırın bu sene diğer senelere göre daha az olduğunu belirten Pazarcı Vedat Gürültü, “Normalde 11-12 tane mısırı 5 liradan satıyorduk. Ancak bu sene 7-8 tane mısırı 5 liradan satıyoruz. Çünkü bu sene mısır geçmiş yıllara göre oldukça az” dedi.

Mısırın geçmiş senelere göre bu sene daha az olduğunu belirten pazarcı Gürültü, tane sayısının bu sene daha pahalıya olmasına rağmen günlük satışlarda hemen hemen getirdikleri mısırın bittiğini, hepsinin satıldığını belirtti.

MUTLU SARIGÜL