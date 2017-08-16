16 Ağustos 2017 Çarşamba

Malatya merkezli FETÖ operasyonu

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında Malatya merkezli 4 ilde 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 10:50
Malatya merkezli FETÖ operasyonu

 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu belirlenen kuruluşlarda ve özel sektörde çalışan şüphelilere yönelik Malatya merkezli 4 ilde 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Malatya Emniyet Müdürlüğü’nün koordinesinde yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

 

2 ŞÜPHELİ ARANIYOR
 Cumhuriyet Savcılığınca FETÖ’nün kriptolu haberleşme programını kullandıkları iddia edilen şüphelilere yönelik yapılan soruşturma kapsamında Malatya’da 10, Elazığ’da 1, Sivas’ta 1 ve Şanlıurfa’da da 1 olmak üzere 13 ayrı adrese operasyon düzenlendiği, yapılan operasyonda kriptolu iletişim programı ''Bylock'' kullanıcısı olan 11 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Sabah saatlerinde gözaltına alınan şüphelilerin, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi.

 Öte yandan adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin ise arandığı öğrenildi. 

TAHİR ÖZÇELİK
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