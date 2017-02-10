Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca; FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 667 sayılı KHK ile kapatılan Beşer Eğitim Kurumları Anonim Şirketine bağlı çeşitli kademelerdeki özel eğitim kurumlarından olan; okul, yurt ve dershanelerinde görev yapmış öğretmenlere yönelik Malatya merkezli toplam 23 İl de, 42 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

3 POLİS VE 1 ÜSTEĞMEN GÖZALTINDA

Operasyonlar sonucu; Malatya merkezde 9 kişi olmak üzere toplam 33 kişi gözaltına alındı. Ayrıca daha önce FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisaklı, irtibatlı oldukları gerekçelerle KHK ile ihraç edilen 3 polis memuru Malatya’da, 1 Tabip Üsteğmen ise Malatya dışında gözaltına alındı.

HABER MERKEZİ