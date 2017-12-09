Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Malatya merkezli Trabzon ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.
10 ADRESTE ARAMA
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Malatya’da 8, Kahramanmaraş ve Trabzon’da ise 1’er adres olmak üzere toplam 10 adreste arama yapıldı. Yapılan operasyonda aralarında halen kamu görevini yürüten 1 hemşire, 1 doktor, 3 öğretmen ve 1 mühendis ile görevlerinden ihraç edilen 1 eski belediye çalışanı, 1 polis memuru ile 2 ev hanımı gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 şüpheli sağlık işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
İHA
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