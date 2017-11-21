Mandalina, uzmanlara göre bu ay tam mevsimi olmasından dolayı sıkça tüketilmesi gereken ve birçok faydası olan bir meyve olarak açıklanıyor. Turunçgiller ailesi arasında yapılan birçok bilimsel araştırma sonucunda mandalinanın karaciğer kanserine yakalanma riskini ciddi oranda azalttığı, cilt sağlığından kan basıncını dengelemeye ve kolesterol yükselmesini engellemeye kadar birçok faydası olduğu biliniyor.

MANDALİNAYI SEVİYORUZ

Malatya pazarında tezgahta yerini alan meyve, vatandaş tarafından talep ediliyor ve sıkça tüketiliyor. Pazar esnaflarından Yakup Arslan, "Mandalinanın kilosu en başta 2 liraydı, mevsiminde olduğumuz şu sıralarda ise; 1 lira ile 1 buçuk lira arasında değişiyor" dedi. Arslan, vatandaşın mandalinayı 3-4 kilodan aşağı almadığını ve Malatyalıların bu meyveyi sevdiğini söyledi.

KIŞ BOYUNCA TÜKETİYORUZ

Vatandaşlardan Esra Kınacı ise mandalinayı severek tükettiklerini belirtti. Kınacı, “Çocuklar mandalinayı çok seviyor. Zaten bu meyve vitamin deposu. O yüzden evde eksik etmiyoruz. Kış boyunca tüketiyoruz” diye konuştu.

MANDALİNANIN FAYDALARI

Karaciğer kanseri riskini azaltır. C vitamini deposudur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücut direncini arttırır. Soğuk algınlığına karşı korur. Kolesterol dengesini sağlar. Damar tıkanıklığına karşı korur. Kan basıncını dengeler. Uzun süre tok tutar. Sindirim sistemini hareketlendirir. Cilt sağlığına iyi gelir. Saç sağlığına iyi gelir.

MANDALİNA SUYU!

Eğer doğal bir mandalina suyu tüketimi sağlanırsa, mandalinada olan her fayda suyunda da görülür. Aynı zamanda cilt yaralarının iyileşmesi için de mandalina suyu çok iyi gelir. Sinir sistemini iyileştirme konusunda da çok faydalıdır. Mandalina suyu tüketimi çocuklar için de sağlanmalıdır. Ayrıca birçok besine katılarak da tatlılar için daha lezzet katma durumu sağlanabilir. Özellikle dondurma gibi ürünlerde kullanılan mandalina ve mandalina suyu, tüketim açısından çok daha keyifli bir hal alacaktır.

SELAHATTİN BAYRAK