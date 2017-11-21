21 Kasım 2017 Salı

MALATYA LEZZETLERİ HAYRAN BIRAKTI

Malatya’nın yemek kültürünün tanıtımı amacıyla "Görevimiz Yemek" programı çekimleri kentte gerçekleştirildi. Program yapımcıları Mehmet Yaşin ve Teoman Hünal, Malatya’ya ve yemek kültürüne hayran kaldı.

21 Kasım 2017 Salı 12:02
MALATYA LEZZETLERİ HAYRAN BIRAKTI

  Program Yapımcısı Mehmet Yaşin ve Teoman Hünal, Malatya’nın geçmiş kahvaltı kültüründen olan ve unutulmaya yüz tutmuş doğrama ile kahvaltı yaparak güne başladı. Ekip, daha sonra Malatya fırın yemeklerinin tadına baktı ve ardından Malatya Çarşılarında, Şire Pazarı’nda, Kadayıfcılar Çarşısı2nda ve Malatya süt ürünleri satışı yapılan çarşılarda gezerek ürünlerin tadına bakıp alışveriş yaptılar. Bakırcılar Çarşısı’nı gezen ve görüntüleyen ekip ünlü zırh kebabının tanıda bakmayı da unutmadı.

MALATYA YEMEK KÜLTÜRÜ ÜZERİNE SÖYLEŞİ
  Kayısı çekirdeği unundan yapılan kurabiye hakkında bilgiler alıp tadına bakan ekip, daha sonra Malatya yöresel köftelerinden tattı. Ekip, Malatya’da kaldığı otelde otelin şefi ile kentin yemek kültürü üzerine söyleşi yaptı.

Malatya yemek kültürünün zengin çeşitliliği ve lezzeti karşısında hayretlerini gizlemeyen Mehmet Yaşin ve Teoman Hünal, televizyon programının haricinde ulusal gazetelerde de bu lezzetlere yer vereceklerini ve Malatya’nın gezi ve seyahat yönünden ayrıca bir program da değerlendirilmesinin gerekliliğini belirterek en kısa zamanda bir programla kentin diğer yönlerini de işleyeceklerini belirttiler.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatya Lezzetleri

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