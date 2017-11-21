Program Yapımcısı Mehmet Yaşin ve Teoman Hünal, Malatya’nın geçmiş kahvaltı kültüründen olan ve unutulmaya yüz tutmuş doğrama ile kahvaltı yaparak güne başladı. Ekip, daha sonra Malatya fırın yemeklerinin tadına baktı ve ardından Malatya Çarşılarında, Şire Pazarı’nda, Kadayıfcılar Çarşısı2nda ve Malatya süt ürünleri satışı yapılan çarşılarda gezerek ürünlerin tadına bakıp alışveriş yaptılar. Bakırcılar Çarşısı’nı gezen ve görüntüleyen ekip ünlü zırh kebabının tanıda bakmayı da unutmadı.

MALATYA YEMEK KÜLTÜRÜ ÜZERİNE SÖYLEŞİ

Kayısı çekirdeği unundan yapılan kurabiye hakkında bilgiler alıp tadına bakan ekip, daha sonra Malatya yöresel köftelerinden tattı. Ekip, Malatya’da kaldığı otelde otelin şefi ile kentin yemek kültürü üzerine söyleşi yaptı.

Malatya yemek kültürünün zengin çeşitliliği ve lezzeti karşısında hayretlerini gizlemeyen Mehmet Yaşin ve Teoman Hünal, televizyon programının haricinde ulusal gazetelerde de bu lezzetlere yer vereceklerini ve Malatya’nın gezi ve seyahat yönünden ayrıca bir program da değerlendirilmesinin gerekliliğini belirterek en kısa zamanda bir programla kentin diğer yönlerini de işleyeceklerini belirttiler.

HABER MERKEZİ