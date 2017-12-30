30 Aralık 2017 Cumartesi

“Malatya kuraklığa hazırlıklı”

Havaların kurak gitmesinden dolayı Malatya’da bazı hazırlıklar yapılıyor. MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, vatandaşları susuz bırakmamak için çalıştıklarını söylerken, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, “Hava lojmanlarında, bölgesinde 35 tane büyük sondajımız var. Şu anda bizim 700 litre yedekte bekleyen suyumuz var” dedi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 11:45
“Malatya kuraklığa hazırlıklı”

  Ocak ayına girmemize bir gün kalmasına rağmen bu zamana kadar Malatya’ya kar ve yağmur yağmaması ileriki zamanlarda bir kuraklık yaşanıp yaşanmayacağı konusunu tekrar gündeme getirdi. hem sulama suyunda hem de içme suyunda azalmaya karşı bir önlem alınıp almayacağını sorusunu yanıtlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir önemli açıklamada bulundular.

MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, yer altı sularında bir azalma olduğunu kendilerinin de tespit ettiğini vurguladı.

HAZIRLIK OLARAK ÇALIŞIYORUZ
  Dr. Özdemir, şunları kaydetti:

“Yeraltı sularında bir azalma olduğunu biz de tespit ettik. Bu amaçla merkezde ilgili kayıt ve kaçak sularımızı kontrol ederek, kontrol altına alarak vatandaşları susuz bırakmamak için çalışıyoruz. İlçelerde ise yeni açacağımız sonunda acılarla su arzını sağlamaya çalışacağız. Onunla ilgili şu an yaptığımız bir çalışma yok ama hem içerde hem merkezde duruma hazırlıklı olarak çalışıyoruz.”

35 TANE BÜYÜK SONDAJIMIZ VAR
  Risklere karşı alınan önlemleri dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, “Risklere bizim hava lojmanlarında, bölgesinde 35 tane büyük sondajımız var.  Şu anda bizim 700 litre yedekte bekleyen suyumuz var” dedii.

MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: BusabahKuraklık

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