Yine aynı tarihlere denk gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Hayvancılık Genel Müdürlüğü ve Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) tarafından organize edilen 26-27 Ekim arasında yapılan soy kütüğü soybis eğitim bilgilendirme ve görüşme programına katılan İhsan Akın ve teknik personel görüşmeler yaptı ve destek istedi.
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