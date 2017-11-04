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Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Antalya’daki fuara katıldı

Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın ve Birlik heyeti, Antalya’da 25-28 Ekim tarihleri arasında yapılan Animall Hayvancılık Fuarı’na katıldı, stand açtı ve soy kütüğü soybis toplantısına katıldı.

31 Ekim 2017 Salı 12:56
Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Antalya’daki fuara katıldı
 Malatya Birlik Başkanı aynı zamanda TÜDKİYEB Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu üyesi olan İhsan Akın ve beraberindekiler, Antalya Animall Hayvancılık Fuarı’na katıldı. Birlik, Malatya ilini temsilen stand açtı, broşür, kitapçık, şapka, kalem ve defter dağıttı, kayısı ikram etti, Malatya ile ilgili bilgiler verdi. Birlik, ayrıca hibeler, teşvik, destekler ve Malatya birliği çoban müzesi ile ilgili fuara katılan bir çok kurum kuruluş birlik ve yöneticileri ile görüşmeler yaptı destek istedi.

Yine aynı tarihlere denk gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Hayvancılık Genel Müdürlüğü ve Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği  (TÜDKİYEB) tarafından organize edilen 26-27 Ekim arasında yapılan soy kütüğü soybis eğitim bilgilendirme ve görüşme programına katılan İhsan Akın ve teknik personel görüşmeler yaptı ve destek istedi.
HABER MERKEZİ
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