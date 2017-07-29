Elazığ’ın kayısısı ile ünlü Baskil ilçesinde üreticiler kayısı hasadına devam ediyor. Doludan az zarar gören ve kalitenin önceki senelere göre daha iyi olduğunu belirten üreticiler, dolu vurmasına rağmen bu seneki üründen memnun olurken, daha iyi fiyata satılmasını beklediklerini aktardı. Kayısının bu sene iyi olduğunu belirten kayısı üreticisi Şinasi Asan, “Dolu vurmasına rağmen kalite ve fiyat olarak gayet memnunuz. Bu yılki ürün daha kaliteli ve daha verimli. Şu anda fiyat net olarak belli değil ama bizim kayısılarımız kaliteli olduğu için iyi fiyata gideceğinden eminiz” dedi.

BİZİM ÜRÜNLERDE ÇİL YOK

Bu sene kayısının her yıla göre daha güzel olduğunu dile getiren üretici Atiye Korkmaz ise, “Kayısımız iri ve parlak. Bu yılki üründen memnunuz. Satışları yüksek bekliyoruz. Kurtulmuş 12 liraya satmayı bekliyoruz. Artık nasip. Bizim her yıla göre bu yıl da ürünümüz iyiydi. Ama bazı komşularımızın kayısısına dolu vurdu. Bu yıl çil hastalığı da var. Biz 2 defa ilaçladık ve bizim ürünlerde çil yok” diye konuştu.

KAYISI AZ VERMİŞ OLABİLİR

Don ve dolu vurmadan önce kayısının ucuza gittiğini vurgulayan Üretici Ahmet Sekin de, “Kayısı çok olduğunda fiyat olarak 3,4 liraya gidiyordu. En iyi kayısı 6 liraya gidiyordu. Dolu vurduktan sonra 2 liraya sattığın kayısı bu sefer 12 liraya, hatta 22 liraya satıldığı zamanlar olmuştur. O yüzden dolu vurduğu zaman kayısı az vermiş olabilir ve bahçe sahipleri zarar ettik sanabilir. Ama 2 liraya sattığında, kazanacağı parayı bu sefer 12 liraya sattığı zaman da kazanmış oluyor. O yüzden bir zarar olmuyor. Malatya ile kıyaslama yapıldığı zaman ise Baskil kayısısı şeker oranı, kalite ve verim olarak daha ön plana çıkıyor” şeklinde konuştu.

REKOLTE ÇOK YÜKSEK

Baskil ilçesinde yıllık ortalama 60 bin ton civarında taze kayısı üretildiğini aktaran İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Karahan, "Söz konusu bu yıl rekolte beklentinin çok üstünde gerçekleşti. Erkenci çeşitlerimizin hasatları bitirildi. Diğer bölgelerdeki hasatlar da başladı ve yaklaşık 15- 20 güne kadar hasatlar bitmiş olacak. Bu yıl belirli bazı kesimlerimiz de dolu yağışı meydana geldi. Biz o dolu yağışının olduğu dönemde müdürlük olarak gerekli hasar tespitlerimizi yaptık ve rapor haline getirdik. İlgili paydaşlara ve bakanlığımıza gönderdik. Onla alakalı bakanlığımızın yaptığı çalışma ile ilgili şu anda bir netlik yok. Ancak verime geldiğimiz zaman rekolte çok yüksek. İnşallah üreticilerimiz bu rekolte ile beraber oluşacak fiyat mekanizması içerisinde de hak ettikleri kazancı sağlarlar. Alın terleri boşa çıkmaz. Kayısı hem bölgemiz hem de ilimiz için önemsediğimiz önemli ve üretim değeri çok yüksek bir ürün. Bizde buna verdiğimiz önem ile üreticilerimizin yanında ve emeklerinin boşa gitmemesi için elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. İnşallah üreticilerimiz de bunu kazanır" ifadelerini kullandı.

İHA