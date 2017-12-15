15 Aralık 2017 Cuma

Bu yoğunluğu ancak Bakanlık çözebilir

Malatya karanlıkta kaldı!

Malatya’da yaklaşık bir haftadır yapılan tadilatlardan dolayı elektrik kesintisi yaşanıyor. Ciddi bir sıkıntı yaratan bu duruma tepkiler yağıyor. Dün yaşanan elektrik kesintisinde ise merkeze bağlı birçok nokta karanlıkta kaldı.

15 Aralık 2017 Cuma 11:25
Malatya karanlıkta kaldı!

  Fırat Edaş Kurumsal İletişim Yöneticiliği tarafından Malatya'da yaşanan elektrik sıkıntısına ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklama şu şekildeydi:

"Mevcut dağıtım şebekemizin şehir merkezini enerjilendiren, ekonomik açıdan ömrünü doldurmuş ve gerilim seviyesi olarak 30 yılı geride bırakmış olan sistemi tamamen yenilenecek, günümüz şartlarında kesintisiz ve alternatif kaynağı olan sürekliliğe hitap eden bir şekilde dizayn edilerek yeniden yapılandırılacaktır. Malatya ili, şehir merkezindeki 6,3 kilovat dağıtım şebekemizin 34 kilovata dönüşümü çalışmaları kapsamında 9 Aralık'ta başlayan çalışmalarımız devam etmektedir. Ancak söz konusu çalışmalarımız sürdürülürken müşterilerimizin mağduriyetine neden olmayacak şekilde planlamalar yapılmakta, tüm önlemler alınmaktadır. Bu kapsamda günlük kesintilerde aynı bölgeler enerjisiz kalmayacak, dönüşümü biten 34 kilovat şebekemizden beslenecek, bir sonraki gün hattın devamındaki trafonun enerjisi kesilerek çalışma yapılacaktır."

Ancak yapılan bu açıklamalara rağmen dün şehrin en işlek caddesi merkez İnönü'de ve birçok yerde saat 2 ve 18 arasında elektrik kesintisi yaşandı ve birçok iş yeri ve esnaf mağdur oldu.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahElektrik Kesintisi

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