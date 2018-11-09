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“Malatya kan ağlıyor”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Malatya'nın sorunlarını ve beklentilerini dile getirdi. Tüm Türkiye'nin etkilendiği krizden Malatya’nın da etkilendiğini, başta inşaat sektörü olmak üzere tüm sektörlerde işlerin durma noktasına geldiğini, esnafın kan ağladığını belirterek, “Bunun bir sebebi yaşadığımız ekonomik kriz, bir diğer sebebi ise AKP'nin izlemiş olduğu politikalar” diye konuştu.

“Malatya kan ağlıyor”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Malatya'nın sorunlarını ve beklentilerini dile getirdi. Tüm Türkiye'nin etkilendiği krizden Malatya’nın da etkilendiğini, başta inşaat sektörü olmak üzere tüm sektörlerde işlerin durma noktasına geldiğini, esnafın kan ağladığını belirterek, “Bunun bir sebebi yaşadığımız ekonomik kriz, bir diğer sebebi ise AKP'nin izlemiş olduğu politikalar” diye konuştu.

09 Kasım 2018 Cuma 11:08
“Malatya kan ağlıyor”

Ağbaba, “Malatya'da Yeni Devlet Hastanesinin 3 kez açıldığını gördük. Kanalizasyonun ve kaldırımın dev proje olarak gösterilip açıldığını gördük. Arapgir'de dört yıl önce eğitim veren okulun dört yıl sonra açıldığını gördük. Belki AKP Genel Başkanı bir kez daha gelse açılış yapacak yer bulamadığı için belki milattan önce 67'den kalma Nemrut'un açılışını yapabilir, belki de milattan önce 5000 yılında yapılmış olan Arslantepe'yi açabilir” şeklinde konuştu.

İnönü Stadyumu’nun yıkılmasına ilişkin yorumda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Hiç yıkım için tören görmemiştik. Balonlar uçuruldu, meşaleler yakıldı, nutuklar atıldı. Malatya'nın ilk göz ağrısı, herkesin tatlı anılarının olduğu Malatya İnönü Stadı törenle yıkıldı. Hâlbuki bu stat korunabilir, amatör kulüpler için ya da orada yürüyüş yapan insanların hizmetine açılabilirdi” ifadelerini kullandı.

“BARAJLAR, GÖLETLER DURDU”

Ağbaba, “Sanmayın ki bir şeyler yıkılırken bir şeyler yapılıyor. Malatya'da başlayan yatırımların neredeyse tamamı durmuş durumda. Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında DSİ'nin Malatya'da yürüttüğü bütün gölet projeleri durmuş durumda, sulama projeleri durmuş durumda. Boztepe Barajı'nda su kullanımı denetimini sağlayacak cihazlar tasarruf nedeniyle kapatılmış ve ihalesi yapılmamış. Yıllardan beri devam eden, her vekilin müjdeler verdiği Yoncalı Barajı'nın tamamlanma ihalesi ödenek yokluğundan yapılamadı. Her yıl müjdelerle ‘yapılacak’ deniyor, maalesef yapılmıyor. Devam etmekte olan Darende Çınarköy Göleti'nde durum aynı, Akçadağ Taşevler aynı; Arapgir Göleti, Doğanşehir Elmalı Göleti, Erkenek Göleti maalesef yarım kalmış durumda. Hekimhan Budaklı, Hekimhan Kurşunlu Göleti, Yaygın Göleti maalesef durmuş durumda. Her seçimde Erkeneklilerden, Arapgirlilerden, Darendelilerden oy isteyerek ‘Göletinizi yapacağız’ diyenler ne diyecekler merak ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Barajlar, göletler, sulama suyu, Malatya için hava kadar önemli” diyen Ağbaba, “İnsan nasıl nefes almadan yaşayamıyorsa Malatyalı çiftçi de su olmadan yaşayamaz. Geçen yıl su olmadığı için çaresizce 2 milyona yakın kayısı ağacının kesildiği iddia edilmekte. Bu ağaçların kesilmesini önleyemeyen siyasetin de ‘gözü kör olsun’ diyoruz. Eğer böyle giderse önümüzdeki yıl da sulama sorunu çözülemeyecek, ağaçlar kesilmeye devam edecek” sözlerini kaydetti.

“KUZEY ÇEVRE YOLU’NUN YÜZDE 3’Ü BİTİRİLDİ”

Sadece göletlerin değil, yolların yapımının da durduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “2019 Ağustos’unda biteceği söylenen Kuzey Çevre Yolu'nun sadece yüzde 3'ü bitmiş durumda. Hâlâ Çevre Yolu olmayan tek il Malatya. Durdurulan sadece Kuzey Çevre Yolu değil; Hekimhan-Hasançelebi yolu durdu, Hekimhan-Hasançelebi'de inşa edilecek 6 tane tünel durdu, Hekimhan'ın içinden geçen çevre yolu durdu, Hasançelebi Viyadüğü durdu. Yine, defalarca gündeme getirmemiz sonucunda başlanan Kuluncak yolunun yapımı da başka bahara kaldı” diye konuştu.

“AKP, HASTANENİN MAKETİNİ HİZMETE AÇTI”

Milletvekili Ağbaba, “Yol yapımı durdu, gölet yapımı durdu, yeni yatırım yok ama hakkını yemeyelim, AKP, Battalgazi'de yapılacak hastanenin maketini 2014'te yaparak hizmete açtı. Battalgazi Devlet Hastanesi’nin yapılacağına defalarca söz verdiler; 300 bin nüfuslu yaklaşık 7 ilçeyi ilgilendiren Battalgazi Devlet Hastanesi yapılmadı. ‘13 Haziran 2018'de ihale yapıldı’ denildi, yalan olduğu ortaya çıktı. ‘23 Ağustosta yapılacak’ denildi, yine yapılmadı. Battalgazi Devlet Hastanesi de maalesef hayata geçmiş durumda değil, hâlen ihalesi yapılabilmiş değil; Malatyalılar hastanelerinin yapılmasını bekliyor. Birçok söz veriliyor, Malatyalılar ayakta uyutulmaya devam ediliyor. Hızlı tren hâlâ Malatya'ya gelmiş durumda değil, insanlar hızlı treni bekliyor, hızlı trenle ilgili her yıl verilen müjdelerin hayata geçmesini bekliyor. Bu siyaset anlayışının, Malatya'ya yapılan haksızlıkların son bulmasını diliyoruz” şeklinde konuştu. (Bülten)

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ve Malatya Milletvekili Veli AğbabaTBMM Genel Kurulu
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