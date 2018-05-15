“Malatya kabuğunu kırmalıdır”

AK Parti Malatya milletvekili aday adayı Dr. Özcan Mercan, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Dr. Mercan, “Türkiye ve Malatya olarak; 2023 yılına kadar eğitimden bilgi teknolojisine, tarımdan hayvancılığa, bölgesel dış politikadan AB üyeliğine, kent estetiğinden doğal afetlere dayanıklı yapılaşmaya, sürdürülebilir kalkınmadan alternatif enerji kaynaklarına, yerli ve yabancı yatırımlardan istihdama, turizmden kültürel yenilenmeye kadar geniş bir yelpazede, toplumun tüm katmanlarının görüş ve önerileriyle, bu vizyon doğrultusunda, gelişen ve değişen dünya koşullarında, Türkiye’nin ve Malatya’nın konumunu belirleyerek, vakit kaybetmeden bu dönüşümü gerçekleştirmeyi başarmalıyız” sözlerini kaydetti.

Mercan, “Malatya’mıza yapılan yatırımların yönü bir yanıyla ihtiyaç ve eksikliklerin giderilmesi yönünde kesintisiz olarak devam etmeli” dedi.

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