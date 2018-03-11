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MALATYA İTFAİYESİNDEN AFRİN ATEŞİ

Malatya'da itfaiye ekipleri hazırladıkları 'Afrin' koreografisi ile Zeytin Dalı Harekâtı’na destek verdi.

MALATYA İTFAİYESİNDEN AFRİN ATEŞİ

Malatya'da itfaiye ekipleri hazırladıkları 'Afrin' koreografisi ile Zeytin Dalı Harekâtı’na destek verdi.

busabahmalatya
busabahmalatya
11 Mart 2018 Pazar 10:53
MALATYA İTFAİYESİNDEN AFRİN ATEŞİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinden Afrin'de terörle mücadele eden güvenlik güçlerine farklı bir destek geldi. İtfaiye binasının avlusunda itfaiye erlerinin miğferleri ile Türk bayrağı yapılırken yanıcı bezlerden ise Afrin yazısı yazıldı. Yazının ateşe verilmesi ile ortaya çıkan ateşli koreografi gecenin karanlığını aydınlattı. 
Sosyal medyada da paylaşılan koreografinin altına ise “Afrin’deki terör ateşini söndüren Kahraman Mehmetçiğe Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından selam olsun' ifadesi paylaşıldı. 

İHA

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MalatyaMalatya Itfaiye EkipleriZeytin Dalı Harekâtı’na Destek
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