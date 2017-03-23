İnönü üniversitesi merkez amfi blokta düzenlenen zirvenin açılış konuşmasını Malatya Girişimcilik Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Özkaya yaptı.

Etkinlik hakkında öğrencilere bilgiler veren Özkaya, “İnovasyon bir nevi girişimciliğin bir koludur. Benim için girişimcilik yeni bir olayı bulup, o olayı ilerletip, belirli kazançlar sağlamaktır. İnovasyonda bir farklı modeli olan bir olayı geliştirebilirsin. İnovasyon girişimciliği yeni çağıdır. Artık dönemimiz, yönetim dönemi değil, girişim çağı dönemi. Girişim çağında bazı şeyleri biz yakalarsak yönetim çağında biz başarılı oluruz” dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Yunus Akçin ise " Ülkemizin ve dünyanın temel sorununda işsizlik yatıyor. İşsizliği çözmemiz için girişimciliği bir kültür haline getirmemiz lazım. Girişimci sayımızı artırmalıyız. Yoksa bu işsizlik sıkıntısını çözemeyiz. Her bir girişim beraberinde yeni istihdamlar yeni iş alanları oluşturacaktır. Bunun için ülkemizin çok sayıda girişimci ruha ihtiyaç var. Bu potansiyel bizde var, bunu harekete geçirmemiz lazım. Bu tür programlarda buna vesilesi oluyor. Bu tür programları mutlak suretle bir şeyler alacaksınız. Benim size tavsiyem okuduğunuz bölümle alakalı yapmak istediğiniz hayallerinizle alakalı, şimdiden öğrenciyken başlamak. Okulu bitirdiğinizde, elinizde oluşturduğunuz bir şeyler olursa, geleceğe çok daha rahat bir şekilde başlayabilirsiniz” şeklinde konuştu.

İHA