Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, BUSABAH gazetesini ziyaret etti. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ve beraberlerindeki heyetin de bulunduğu ziyarette, Bakan Tüfenkci gündeme ilişkin yorumlarda bulundu, Malatya’ya yapılan yatırımlar hakkında konuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Bizi sıcak bir şekilde ağırladıkları için öncelikle BUSABAH ailesine teşekkür ediyoruz. BUSABAH, Malatya’nın yayın hayatında gerçekten önemli işlevler görüyor. Kalitesiyle, haberleriyle, Malatya’nın haber alma noktasında kendine düşen görevi ifa ediyor. Dolayısıyla BUSABAH ailesinin Malatya ve Malatya basınına katkıları ayrı bir başlıkta yer alması gerekir” sözlerini kaydetti.

MALATYA, İLK 3’E GİREN İLLERDEN

Malatya’nın bölgenin önemli, marka kentlerinden birisi olduğunu söyleyen Bakan Tüfenkci, “Gerek yerel yönetimlerde öne çıkmasıyla gerekse Malatya’nın 23 cazibe ilden birisi olmasıyla kentimiz önemli bir durumda. Bu cazibe merkeziyle beraber Malatya’ya ciddi anlamda yatırımcıların ilgi ve alaka göstermesi, bölgede önemli bir işsizliği azaltacak, istihdama katkı sağlayacak bir yatırım alanının oluşması, organize sanayilerin özellikle kamulaştırma problemini hallederek altyapı ve üstyapı noktasında ihaleleri bitmiş, arsa teslimi yapabilecek bir konumda olması Malatya için önemli avantajlar. Malatya’nın özellikle ulaşımdaki altyapıları, üstyapıları, çevre illeriyle, komşu illeriyle olan bağlantılarının birleştirilmesi de Malatya’yı lojistik anlamda kendini tamamlamış bir il olarak öne çıkartıyor. Ve bu noktada bu 23 cazibe il arasında Malatya’nın en gözde illerden, ilk 3’e girecek illerden olduğu görülüyor. Tabi Malatya’nın organize sanayisinde yapılacak yatırımlar noktasında özellikle 6. Bölge Teşviklerinden faydalanıyor olması ve gerek işçilik, gerekse enerji desteklerinden faydalanıyor olması Malatya’nın bu anlamdaki dezavantajını avantaja çevirmiş oldu. Yine Yeni Malatyaspor’umuz Süper Lig’e çıkarak, şehrimizin marka değerini yükseltecek” diye konuştu.

ALTYAPI SORUNLARI ÇÖZÜLÜYOR

Malatya’ya yapılan yatırımlar hakkında konuşan Bakan Tüfenkci, özetle şunları kaydetti:

“Çevreyolu’nun inşaatının başlaması, Akçadağ Develi yolundan tutun da Pütürge-Doğanyol yol ayrımına kadar, Kuluncak-Hekimhan bağlantısının duble yol olmasına kadar, ilçeleriyle beraber gelişen bir Malatya var. İlçelerimizin sulama, kanalizasyon altyapılarının yeniden ele alınarak yapılması, ayrıca mahalle yol bağlantılarının da kaliteli asfaltla yapılması Malatya’nın altyapı sorunlarını da hızlı bir şekilde hallettiğini gösteriyor.

Malatya için önemli olan, kayısının özellikle gerek lisanslı depoculukla gerekse Ürün İhtisas Borsası’yla değerlendirilmesi. Kayısıyı muhatap yapacak, kayısının ihracatını, ticaretini geliştirecek birliklerin oluşmasıyla beraber Malatya farklı bir noktaya gelmiş olacak.

MALATYA, ŞEHİR HASTANESİ OLDU

Sağlıkta Malatya’nın ayrı bir başlıkta incelenmesi lazım. Gerek yeni yapılan hastanelerimizle birlikte, Battalgazi bölgesine yapacağımız devlet hastanesi, Devlet Hastanemizin, ‘Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ olması, onun yanında kadın doğum çocuk hastanesinin yapılması, fizik tedavi hastanesinin, yanık ünitesinin yapılması, burayı tamamen bir şehir hastanesi haline getiriyor. Malatya artık sağlık problemlerini aşmış, Türkiye’de ilk 10 il içerisinde yer alan bir ilimiz.

Havaalanımızda çift pist ve kendine yakışır bir terminal binası sayesinde Malatya Havaalanı’nı da bölgede farklı bir noktaya getirmiş olacağız. Malatya ölçeğinde ikinci üniversite iddiamız var. Biz bunun takipçisiyiz ve bunu inşallah hayata geçireceğiz. Gerek eğitim, gerek sağlık ve gerekse de lojistik alt yapılarıyla, ulaşımıyla, kavşak noktasıyla ve sanayileşen bir kent olmasıyla, Malatya hem nüfus ölçeğinde büyüyecek potansiyele sahip bir kent hem de şehirleşme ve medeniyet anlamında farklı bir noktada.”

GÜÇLÜ BİR MECLİS İSTİYORUZ

16 Nisan’da yapılacak olan halk oylamasına ilişkin konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Önümüzde bir 16 Nisan referandum süreci var. Bu süreç, esasında Türkiye’nin istikametinin belirleneceği bir süreç ve bu süreç içerisinde biz esasında kendi geleceğimizi oyluyoruz. Ne belediye başkanlığı seçimi ne de milletvekilliği seçimi bu! Ve ne muhtarlık ne de belediye meclis üyeliği seçimidir bu. Tamamen Türkiye’nin geleceği ile ilgili bir oylama. Vesayet odakları mı hakim olsun, yoksa millet mi hakim olsun; temel tercih bu. Bununla beraber yargının bağımsız olmasının yanında biz bu yeni anayasa değişikliği ile beraber tarafsızlığını da istiyoruz. Yargı Türkiye’de bağımsız ama tarafsızlığı noktasında zaman zaman şüpheler oluşturmakta. Özellikle 28 Şubat sürecinde 1960 darbelerinde biliyorsunuz, milletin oyuyla seçilen Adnan Menderes ve arkadaşlarını asan da bağımsız bir yargıydı ama tarafsızlığı noktasında ciddi şüpheler vardı. Şimdi biz istiyoruz ki artık tarafsızlığı da anayasayı da güvence altına alalım ve tescil olsun. Nitekim hukuk fakültelerindeki kılıç ve terazi tutan kadının gözleri kapalıdır. Bunun anlamı ‘adalet dağıtırken hiç kimseye taraf tutarak adalet dağıtılmasın’dır. Tarafsızlığın simgesidir. Biz de yargının tarafsızlığını istiyoruz. Yok, tarafsız olmasın diyebilirler. Biz güçlü bir Meclis istiyoruz, güçlü bir Türkiye istiyoruz. Çünkü bu coğrafyada eğer siz güçlü yönetimler gösteremezseniz bayrağın özgürce dalgalanması, Türkiye’nin birlik ve beraberlik içerisinde bir olarak tutunması gerçekten sıkıntıya düşebilir. Nitekim biz bunu geçmişte zaman zaman yaşadık. Onun için içeride ve dışarıda bu vatan için gözü olanların o gözlerini oyabilmek için de bizim bu coğrafyada güçlü yönetimleri oluşturmamız lazım. Bu sistemin en büyük önemi bir kere kesin olarak tek başına bir iktidar çıkacak, koalisyonlar olmayacak. En güzel tarafı bu. Öngörülebilir bir zaman dilimi olacak. Bu da ekonominin gelişmesi açısından çok çok önemli. İstikrar bu anlamda önemli ve hızlı etkin bir yönetimi ortaya koymuş olacağız. İnşallah çok az bir zaman kaldı. Malatyalı hemşehrilerim Türkiye’nin birliği bekası ve geleceği için tercihini milletin iradesinden yana, hakimiyetinden yana koyarlar diye düşünüyorum” ifadelerinde bulundu.

















TÜRKAN YILDIZ