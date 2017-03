Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği, 2016 Yılı Mali Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Dün bir düğün salonunda düzenlenen Mali Genel Kuruluna Vali Mustafa Toprak, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Ticaret Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, birlik ve oda başkanlarıyla üyeler katıldı.

Genel Kurul’da Divan Başkanlığına Osman Güder, Başkan Yardımcılığına Aziz Kurtoğlu, Katip Üyeliğine ise Bayram Çay’ın getirilmesinden sonra Genel Kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Divana sunulan 7 önergenin okunup oylanmasının ardından konuşmalara geçildi. İlk konuşmayı Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli yaptı.

Başkan Taneli, hayvancılık ile ilgili problemleri olduğunu hatırlatarak, 2011 ve 2012 yılları arasında Bakanlığın izin verdiği mezbahanelerde kesilen hayvanlar için 300 TL devlet desteği verildiğini söyledi.

TANELİ: TEŞVİKİN YÜKSELTİLMESİNİ İSTİYORUZ

Başkan Taneli, “Bu desteğin daha sonraki yıllarda artması gerekirken 2016 yılında 150 TL’ye kadar düşürüldü. Diğer zorunlu kesilen tüm kesimlik hayvanlar kayıt altına alındı. Hem üretici hem tüketici bundan memnun olurken tüketiciye verilen 150 TL’lik destekten fazlasını üreticiler ödedikleri evrak yapmak istemiyorlar. Dolayısıyla kayıt dışılık ve merdiven altı kesimler çoğaldı. Devletimizden olanlardan verilen teşvikin tekrar yükseltilmesini istiyoruz” diye konuştu.

ÖZDEMİR: İHRAÇ EDEN ÜLKE KONUMUNA GELDİK

Büyük ve küçükbaş hayvancılığın istenilen yerde olmadığını belirten Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ertuğrul Özdemir, “Büyük ve küçükbaş hayvancılığın istediğimiz yerde değil. Hayvan ithal edilen bir ülke için şu anda hayvan ihraç eden ülke konumuna geldik. Devletimiz bu konuda hayvancılığa önem vermeli, hayvancılık Organize Sanayi bölgeleri kurulmalıdır” şeklinde konuştu.

ÇAKIR: HAYVANCILIK İYİ NOKTAYA GELMİŞ OLACAK

Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya'nın tarımsal anlamda gelişmesi için her türlü teknik ve proje anlamında her zaman destek ve katkı sunmaya hazır olduklarını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da, “Hayvancılık tarım ülkemizin en büyük dinamiklerinden biridir. Ekonomik güç anlamında tarımı da kim daha bilinçli yaparsa, hangi il daha bilinçli yapar ise örgütlenmesine daha sağlıklı yaparsa o alanında bir adım öne çıkıyor. Üreticiler kâr ve gelir anlamında daha karlı bir yatırım yapmış oluyor. Kırmızı Et Üreticileri Birliğinin Malatya'da güzel çalışmalar yaptığını biliyoruz. Üreticilerimize çok ciddi bir rehberlik görevi görüyorlar. Daha bilinçli bir üretim yapmayı öğretiyorlar. Büyükşehir Belediyesi olarak şirketlerimiz olsun canlı hayvan pazarının organizesi organizasyonu yönetimde işletilmesi büyütülmesi giriş çıkış yollarının yapılması kuşak yolu bağlantısı yapılması gibi işlemleri gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Söz konusu tarım ve hayvancılık olunca bunun kendilerinin ilgi alanına girdiğini ifade eden AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Sayın Taneli’nin kendilerini sıkıntılardan haberdar ettiğinde sıkıntıları giderme noktasında ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Son olarak söz alan Vali Mustafa Toprak ise, hayvancılık açısından Malatya’nın ayrı bir önemi olduğunu söyledi.

VALİ TOPRAK: ALLAH’A ŞÜKREDİYORUZ

Hem hayvancılık hem de hayvansal ürünler açısından Malatya’nın önemine değinen Vali Toprak, “Şüphesiz ki Malatya’yı tanımladığımızda sadece kayısı gibi ön plana çıkan bir ürünümüz var ama esasında Malatya tüm sektörleri ayrı ayrı üzerinde barındıran bir il. Bir taraftan tarım kenti, tarımın özelinde hem tarımsal üretim açısından hem de hayvancılık ve hayvancılık ürünleri açısından önemli bir kent diğer tarafa döndüğümüzde sanayi ve sanayi altyapısının gelişimi ve ticari altyapısı açısından da çok önemli bir kent. Turizm gelirleri, kültür değerleri ve dolayısıyla Malatya’yı tanımladığımızda her bir bileşenin insani bir güzellikle birlikte Allah’ın bahşettiği bu coğrafyada tüm değerlerimizle birlikte Malatya üretim yapabilecek, insanları mutlu edebilecek, refah içerisinde yaşatabilecek bir memleket. O anlamda bahtiyarız ve şükrediyoruz Allah’a” ifadelerini kullandı.

HAYVANCILIKTA ÖNEMLİ DESTEKLER VAR

Malatya’nın teşvik tedbirlerinin merkezinde yer aldığını söyleyen Vali Toprak, “İnsanların ana besin maddesini temin eden et üretimi hakikaten çok önemli. Bu anlamda Hükümetimizin, Bakanlığımızın, siz üreticilerimizin aynı anlamda ve aynı doğrultuda buluşması çok önemli. Görüyorum ki hayvancılık konusunda da son dönemde önemli katkılar ve destekler var. Tarımsal üretim ve hayvansal üretim devamlı desteklenmesi ve katkı sağlanması gereken bir alan. O anlamda destekler çok önemli. Burası özellikle gebe düve anlamında bir pilot il ve teşvik tedbirlerinin merkezinde yer alıyor. Bu avantajı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Vali Toprak, “Bir ilde tarım ve hayvancılıktan bahsediyorsak özellikle yem bitkilerinin üretilir hale gelmesi ve bu noktada sulu arazi tarımının yapılması esastır” ifadelerini de kaydetti.

