Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya 11°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116846
ALTIN
161.615
DOLAR
3.7594
STERLİN
5.2773
EURO
4.6779

MALATYA İDMANYURDU’NDA TOPLU İMZA!

Geçtiğimiz günlerde yönetimi el değiştiren Malatya 2. Amatör Küme Büyükler Ligi takımlarından Malatya İdmanyurdu transferde 6 futbolcuya birden imza attırarak gövde gösterisi yaptı.

MALATYA İDMANYURDU’NDA TOPLU İMZA!

Geçtiğimiz günlerde yönetimi el değiştiren Malatya 2. Amatör Küme Büyükler Ligi takımlarından Malatya İdmanyurdu transferde 6 futbolcuya birden imza attırarak gövde gösterisi yaptı.

busabahmalatya
busabahmalatya
05 Şubat 2018 Pazartesi 12:05
MALATYA İDMANYURDU’NDA TOPLU İMZA!

Malatyalı iş adamı Teoman Mutlu’nun desteklediği sarı lacivertli kulüp, bu sezon lige 3. Lig hedefiyle başlayacak. Bu doğrultuda çalışmalarına başlayan Malatya İdmanyurdu, kulüp binasında düzenlenen törenle 6 futbolcuya birden imza attırdı. Kulüp Başkanı Mehmet Gündüz’ün hazır bulunduğu imza töreninde, en son İnönü Üniversitesispor’da forma giyen Oğuzhan Akar ve Engin Bilici ile Hekimhan Belediye’den Osman Tunç, Sanayispor’dan Ergül Kurt, 1932 Malatyagücü takımından Uğur Gölgeli ve en son Pütürge Belediyespor’da forma giyen Turgay Gürcü’ye imza attırıldı.

“HEDEFİMİZ 3.LİG”

Bu sezon lige 3. Lig hedefiyle başlayacaklarını kaydeden Kulüp Başkanı Mehmet Gündüz, “Malatya’mızın köklü ve efsane kulüplerinden Malatya İdmanyurdu farklı bir projeyle Malatya’mıza bir profesyonel takım kazandırmak için yola çıkmış bulunuyor. Bu anlamda önümüzdeki günlerde güzel gelişmelerin yaşanacağını umut ediyorum. Amerika’da yaşayan Malatyalı iş adamı Sayın Teoman Mutlu’nun da bu anlamadaki destekleri bizleri mutlu etmektedir. Teoman Beye teşekkürlerimiz iletiyoruz. Tabi uzun vadede hedefimiz 3.lig. Bunun içinde gerekli şeyler yapılacaktır. Malatya’mıza hayırlı olsun” diye konuştu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatya 2. Amatör Küme Büyükler LigiMalatya İdmanyurdu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖSO KOMUTANLARI  KONUŞTU
ÖSO KOMUTANLARI  KONUŞTU
"GERÇEKLER ORTADA"
"GERÇEKLER ORTADA"
BAKAN NET KONUŞTU!
BAKAN NET KONUŞTU!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim