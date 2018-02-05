MALATYA İDMANYURDU’NDA TOPLU İMZA!

Malatyalı iş adamı Teoman Mutlu’nun desteklediği sarı lacivertli kulüp, bu sezon lige 3. Lig hedefiyle başlayacak. Bu doğrultuda çalışmalarına başlayan Malatya İdmanyurdu, kulüp binasında düzenlenen törenle 6 futbolcuya birden imza attırdı. Kulüp Başkanı Mehmet Gündüz’ün hazır bulunduğu imza töreninde, en son İnönü Üniversitesispor’da forma giyen Oğuzhan Akar ve Engin Bilici ile Hekimhan Belediye’den Osman Tunç, Sanayispor’dan Ergül Kurt, 1932 Malatyagücü takımından Uğur Gölgeli ve en son Pütürge Belediyespor’da forma giyen Turgay Gürcü’ye imza attırıldı.

“HEDEFİMİZ 3.LİG”

Bu sezon lige 3. Lig hedefiyle başlayacaklarını kaydeden Kulüp Başkanı Mehmet Gündüz, “Malatya’mızın köklü ve efsane kulüplerinden Malatya İdmanyurdu farklı bir projeyle Malatya’mıza bir profesyonel takım kazandırmak için yola çıkmış bulunuyor. Bu anlamda önümüzdeki günlerde güzel gelişmelerin yaşanacağını umut ediyorum. Amerika’da yaşayan Malatyalı iş adamı Sayın Teoman Mutlu’nun da bu anlamadaki destekleri bizleri mutlu etmektedir. Teoman Beye teşekkürlerimiz iletiyoruz. Tabi uzun vadede hedefimiz 3.lig. Bunun içinde gerekli şeyler yapılacaktır. Malatya’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.