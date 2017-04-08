Memur-Sen Malatya Şubesi tarafından organize edilen ve yaklaşık 40 STK’nın katılımıyla İdlib katliamı protesto edildi, kimyasal silah saldırısı sonucu ölenler için gıyabi cenaze namazı düzenlendi. Dün Malatya Soykan Parkı’nda düzenlenen protestoda, basın açıklamasını Memur-Sen Malatya İl Başkanı Kerem Yıldırım yaptı. Başkan Yıldırım, bunun bir katliam olduğunu dile getirerek, yine ölümün kucağında bebek ve çocukların olduğunu kaydetti. Yıldırım, Ortadoğu’nun yeni vahşet üçlüsünün Esed, Putin ve Hamaney olduğunu söyledi.

ESED, SOYKIRIMI AŞAN VAHŞETLERİNE DEVAM EDİYOR

Kimyasal silah saldırısında 150’nin üzerinde çocuğun katledildiğini ifade eden Başkan Yıldırım, “Ölüm kusmaya devam edecekler biz sustukça! Ya haykırıp ses vereceğiz ya da onursuzca çocukların katlini seyredeceğiz. Biz ses vermek için buradayız. Putin’e, ‘elini Ortadoğu’dan çek!’, İran’a ‘Esed’i desteklemekten vazgeç!’ uyarısını yapmak için buradayız. ‘Esed gitmeli, zulüm bitmeli’ iradesini ortaya koymak için bu alandayız. 4 Nisan’da İdlib’te, Esed canisinin ölüm makineleri tarafından kimyasal silahlarla çoğu çocuk 150’nin üzerinde insan katledildi. İdlib ne ilktir; engellemezsek, ne de son olacak. Hama’da, Halepçe’de, Halep’te yaptıklarını İdlib’te tekrar ettiler. İnsanlık, Baas rejiminin vahşetini boş gözlerle izledikçe, İran, Rusya ve Esed, soykırımı da aşan vahşetlerine devam ediyor. Vahşetin üç atlısı, üç maymunu oynayan uluslararası toplumdan güç alarak vahşet galerisini büyütüyorlar. Esed’in yaşaması için kardelenleri kanla suluyorlar. Barış ve huzur güvercinlerini kanatlarından vuruyorlar” diye konuştu.

RUSYA, TAVRINI BUGÜN DE YİNELİYOR

İnsanlığın vahşete karşı birleşmesini isteyen Başkan Yıldırım, “Susmayacağız. Susarsak kalbimiz kurusun! Başta Rusya ve İran olmak üzere rejimi destekleyen bütün unsurlar, son kimyasal katliamdan da, öncekilerden de Suriye rejimi kadar sorumludur. Rusya, rejimin Doğu Guta’da gerçekleştirdiği kimyasal katliamdaki tavrını bugün de yineliyor. Esed’i ve rejimini temize çıkarmanın peşinde koşuyor. İran, Hama katliamında Hafız Esed’e verdiği desteği bugün de zulüm varisi Beşşar Esed’e vermektedir. İran, mazlum ümmetin Selahaddin’i olabilecekken, Brutus’u olmayı tercih etmiştir. İnsanlık, vahşete karşı birleşip hem Rusya’yı ve İran’ı hem de Esed’i veto etmelidir. Suriye’nin katili Esed ile birlikte küresel emperyalizmdir. Kimyasal hassasiyet ise koca bir kandırmacadan ibaret. Batının kimyasal tepkisi, 600 bin ölümü sıradanlaştıran şeytani kurnazlıktır. Bizim için ölümlerin konvansiyonel veya kimyasal olması arasında fark yoktur. Bizim için aslolan ‘Bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmektir’ bakışıyla zulme direnmek, zalimi tarihin çöplüğüne göndermektir” ifadelerini kullandı.

BU HAKSIZ SAVAŞ SONA ERSİN

“Suriye halkı sadece rejime değil, gönüllü şebbihaların algı operasyonlarına da direniyor” diyen Başkan Yıldırım, şunları kaydetti:

“Biz, İdlib’e, Halep’e, Şam’a, Deraa’ya özgürlük ve adalet gelinceye kadar sözümüzü söyleyecek, sesimizi yükselteceğiz. ‘Bu haksız savaş, bu zulüm anaforu sona ersin; Baas rejimi bitsin, Esed canisi gitsin!’ demeye devam edeceğiz. Suriye halkı sadece rejime değil, gönüllü Şebbihaların algı operasyonlarına da direniyor. Suriye’nin onurlu halkı, kadınları ve çocuklarıyla sadece Esed’e, Rusya’ya ve İran’a karşı değil Hizbullah, PYD, DAİŞ’e karşı da mücadele ediyor. Bunlarla da sınırlı değil, ABD’nin vahşet diplomasisine, İngiltere’nin ve AB’nin menfaatperestliğine karşı da direniyorlar. BM insanlığın Nuh’un gemisi olmayı değil, insanlığa karşı bir Truva Atı olmayı tercih etmektedir. BM, İslam dünyasında kurulan sistematik kan tezgâhının hem sorumlusu hem de sürdürücüsüdür. Küresel vesayetin kurucu iradesi BM, taşıyıcı unsuru Güvenlik Konseyi’dir. Filistin’e, Bosna’ya, Arakan’a göz kapatan vetolar bugün Suriye için sahaya sürülüyor. Güvenlik Konseyi, insanlığın güvenliği için değil, kapitalizmin ve emperyalizmin güvencesi için varlığını sürdürüyor.”

ŞEBBİHALARI LANETLİYORUZ

Suriye halkını desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Yıldırım, “Bizler Büyük Memur-Sen ailesi olarak, katil Esed rejimini, katile ortaklık yapan Rusya ve İran’ı, DAİŞ’le mücadele adı altında Suriye halkını katleden ABD’yi, dilsiz şeytanlığı tescillenmiş uluslararası toplumu ve BM’yi, kendisini Esed ve ortaklarının zulümlerini örtmeye adamış gönüllü şebbihaları lanetliyoruz. Memur-Sen olarak, çağın vicdanı olma sorumluluğunu omuzlarımızda taşımanın bilinciyle, yaptığımız yardımlar, eylemler, programlar ve dualarla Suriye halkını destekledik, desteklemeye devam edeceğiz. Bugüne kadar yaptığımız gibi yine zulümleri ifşa etmeyi, zalimlerle hesaplaşmayı sürdüreceğiz. ‘Esad gitmeli, zulüm bitmeli!’ demekten vazgeçmeyeceğiz. Suriye halkı özgürleşene kadar ‘Rusya ve İran, Suriye’den defol!’ diye haykırmayı bırakmayacağız” şeklinde konuştu.

SADECE ZALİMİ TANIMAKLA KALMIYORUZ

Zulümle nasıl başa çıkılacağını da bildiklerini söyleyen Başkan Yıldırım, “Bu katilleri ilk defa Suriye’de görmüyoruz. Biz bunları Haçlı seferlerindeki vahşiliklerinden tanıyoruz. Biz bunları katliam ve yıkımlarla katlettikleri Endülüs’ten tanıyoruz. Biz bunları Amerika’da yerli halkı soykırımla yok edişlerinden biliyoruz. Milyonlarca Afrikalıyı köleleştirmelerinden, katletmelerinden biliyoruz. Hiroşima’dan, Nagazaki’den, Çeçenistan’dan, Doğu Türkistan’dan, Kırım’dan, Vietnam’dan, Afganistan’dan, Filistin’den, Irak’tan, Ruanda’dan, Libya’dan, Cezayir’den biliyoruz. Sadece zalimi tanımakla kalmıyoruz, zulümle nasıl başa çıkılır, onu da biliyoruz. Selahaddin Eyyubilerden, Nureddin Zengilerden, Kılıçarslanlardan, Ömer Muhtarlardan, Şeyh Şamillerden, Çerkez Ethemlerden, Sütçü İmamlardan biliyoruz. Evet, Çanakkalelerden biliyoruz” ifadelerini kullandı.

DÜNYAYA UMUT TAŞIYACAĞIZ

Başkan Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

“Eğer Çanakkale geçilmez iradesini Suriye’ye taşıyamazsak daha uzun zaman çocuk tabutları taşımak zorunda kalacağız. BM’den, AB’den, NATO’dan himmet beklemenin, kendi ellerimizle başımızı giyotine sokmaktan farksız olduğunu biliyoruz. O halde, Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i, Arap’ıyla bir araya gelip; nasıl ki Çanakkale’de destan yazdıysak, nasıl ki 15 Temmuz’da işgal girişimini çöpe attıysak, coğrafyamızın ve insanlığın kanayan yaralarını da aynı ruhla saracağız. O halde biliyor ve haykırıyoruz ki; ancak bir olursak, biz olursak başaracağız. Allah’ın ipine topluca sarılırsak kazanacağız. İşte o zaman çocuk tabutları değil, umut taşıyacağız dünyaya.”

Basın açıklamasının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz, Malatya İl Müftü Yardımcısı İhsan Mesut Akbaş tarafından kıldırıldı.













MUTLU SARIGÜL