Malatya İçin 'İsraf' Vakti

Ramazan ayında verilen iftar yemeklerindeki israfa dikkat çeken ve odalar, dernekler, sendikalar ve vakıfların iftar yemeklerini lüks yerlerde verdiğini dile getiren Tüketici Danışmanı Ali Düzova, “Çıkıp gidin Çarmuzu’da, Kiltepe’de, Çavuşoğlu’nda, yoksul mahallelerde verin iftarı. Ben şimdi Cumhurbaşkanıma ulaşabilsem bunların hepsini anlatırım. İnanılmaz bir israf ve gösteriş var” dedi.

STK’LARA ÇAĞRI

Bu yılki Ramazan ayının teması ‘İsraf’ olsa da vatandaşların israf konusunda bilinçlendirilmesi güç gibi görünüyor. İsrafla ilgili gerekli bilgilendirme yapılsa da bunların yetersiz olduğu görüşünü paylaşan Tüketici Danışmanı Ali Düzova, BUSABAH gazetesine konuşarak hem yetkililere hem STK’lara çağrıda bulundu.

İsrafla ilgili bilgilendirmeler yapılsa da Türkiye’de yıllardan bu yana israfın devam ettiğini ifade eden Düzova, israfın 2 alanı olduğunu söyledi.

2 ÇEŞİT İSRAF ÇOK ÖNEMLİ

Osmanlı Devleti’nin çöküşünün sebebinin israf olduğunu ileri süren Düzova, “Birincisi devletin yaptığı israf, diğeri ise ev de yapılan israf. Bu 2 çeşit israf çok önemli. Evde elektrik, su kullanımı, giyim çok fazla ve bunları kullanmayı bilmiyoruz. Su akar ve her taraf su olur kimsenin umurunda olmaz. Bu ışıkları ve suları kapatmak kimsenin aklına gelmez. Bir ekmeğin ucundan bir parça koparıp yeriz geri kalanını ise çöpe atarız. Aile ekonomisi çok önemli ve ne yazık ki, aile ve ülke ekonomisi bizim ülkemizde hala gelişmedi. Osmanlı Devleti’ni araştırın çöküşünün sebebi aşırı borç ve israftır” diye konuştu.

BUNLARIN HEPSİNİ ANLATIRIM

STK ve yetkililere seslenen Düzova, şunları kaydetti:

“Ramazan ayındayız. Odalar, dernekler, sendikalar, vakıflar, belirli insanlar iftar verirler. İftarı nerede veriyorlar? Çıkıp gidin Çarmuzu’da, Kiltepe’de, Çavuşoğlu’nda, yoksul mahallelerde verin. Neden siz lüks otellerde, lüks salonlarda iftar yemeği veriyorsunuz. Ben şimdi Cumhurbaşkanıma ulaşabilsem bunların hepsini anlatırım. İnanılmaz bir israf ve gösteriş var. Yoksul mahallelerde iftar çadırı açmak dururken neden sizler israf yapıp da lüks yerlerde iftar veriyorsunuz? Ayrıca bir de aynı insanlar. İşin tuhaf tarafı da bu. O insanlar bugün buradaki iftar yemeğinde yarın da başka yerdeki iftar yemeğindeler. Oralarda atılan, çöpe giden ekmek ve yemekleri görün. Ve bunun sonunun kötü olacağını düşünüyorum. Buna bir çare bulunmalı.”

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