14 Kasım 2017 Salı

Malatya Havalimanı’nda 77 bin yolcuya hizmet verildi

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan '2017 Yılı Ekim Ayı Havalimanı İstatistikleri'ne göre, Malatya Havalimanı’nda Ekim ayında 77 bin 832 yolcuya hizmet verildi.

14 Kasım 2017 Salı 12:55
Malatya Havalimanı’nda 77 bin yolcuya hizmet verildi

  DHMİ Genel Müdürlüğü 2017 Yılı Ekim Ayı Havalimanı İstatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre Ekim ayında Malatya Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışla 77 bin 832 olurken iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 artışla 589 oldu. Dış hatlar uçak trafiği ise yüzde 2 olmak üzere toplam uçak trafiği yüzde 1 artışla 591’e ulaştı.

10 AYLIK GERÇEKLEŞMELER
  2017 yılı Ekim sonu gerçekleşmelerine göre, Malatya Havalimanı’ndan bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 738 bin 133 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 12 artışla 6 bin 80’e, yük trafiği ise yüzde 9 artışla 6 bin 120 tona ulaştı.

HABER MERKEZİ
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